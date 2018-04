¿Cuál es el mejor tipo de correa para mi perro?

(Tomada de la Red)

La correas para perro se utilizan para controla al animal, tenerlo cerca nuestro cuando damos un paseo y para protegerlo frente a peligros como coches, bicicletas o otros canes. No obstante, debemos educar a nuestra mascota para dar paseos y que no tire de la correa y enseñarle a no salir corriendo.A continuación repasamos los diferentes collares que encontrarás en el mercado, para que puedas decidir cuál es el mejor modelo para tu perro.Correas extensibles: son muy cómodas, tanto para el perro como para nosotros. Recomendadas especialmente para perros pequeños ya que les permite tener una amplia libertad de movimiento.Correas de cuero: son muy resistentes y garantizan el control de perros difíciles de controlar. Recomendadas para todo tipo de perros, son elegantes y de tacto agradable.Correas de nylon: son muy resistentes y flexibles, a la vez que suaves y seguras. Recomendadas para perros de razas pequeñas y medianas. Gracias a la flexibilidad que ofrece el nylon, la correa se estira y encoge para amortiguar los posibles tirones del perro.Correas dobles: tienen un doble acople para que podamos pasear a dos perros a la vez de forma cómoda, ya que no tenemos que tener ambas manos ocupadas. Suelen ser de nylon resistente o de cuero.Correas de cordino: es ideal si quieres presentar a tu perro a un concurso canino, ya que pasa desapercibida. No obstante, no son nada recomendables para pasear a nuestro peludo porque podemos ejercer demasiada fuerza y hacerle daño.Fuente:http://www.mundodeportivo.com/elotromundo/mascotas/20180322/441562828216/tipos-de-correa-para-perros.html