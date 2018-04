Tipos de transportines para perros y cómo elegir el más adecuado

(Tomada de la Red)

A todos nos gusta que nuestras mascotas gocen de libertad y no nos agrada que deban estar encerradas, pero hay ocasiones en las que resulta necesario utilizar un transportín. Este es un elemento fundamental si queremos viajar con nuestro perro, llevarlo de vacaciones con nosotros o acercarlo al veterinario de forma segura y sin problemas.Debido a la gran variedad de modelos de transportines que existen en el mercado es importante conocer los grandes grupos en los que podemos dividirlos y cómo escoger el más adecuado para nuestro peludo.Tipo jaulaCuentan con el techo y las paredes cerradas con rejillas de metal y una bandeja inferior extraíble de plástico. Permite una correcta ventilación y son fáciles de limpiar. Suelen ser un poco mas pesados que resto de tipos y no son válidos para el avión.De plástico rígidoFabricados con plástico rígido, cuentan con una puerta de acceso, un cierre de seguridad y rejillas de ventilación. Son mucho mas ligeros, fáciles de transportar y generalmente pueden ser usados en el avión. En muchos modelos se le puede colocar ruedas para facilitar el transporte en perros de gran tamaño.Tipo bolsaFabricados generalmente con tela o materiales ligeros, tienen una forma muy similar a una bolsa de viaje. Son ligeros y fáciles de transportar. Pueden almacenarse fácilmente porque ocupan poco espacio, pero tienden a ser menos duraderos que los tipo jaula o de plástico rígido.¿Cómo elegir el más adecuado?Primeramente debes pensar el uso que le vas a dar al complemento. No es lo mismo usarlo solamente para llevarlo al veterinario que para viajar en avión (consulta las normas de las aerolineas).El tamaño del perro es un factor determinante a la hora de escoger un transportín. Deberás medir a tu perro tanto de alto y ancho como de largo para elegir el habitáculo que mejor se adapte a él.Es recomendable elegir siempre transportines que estén homologados y se vendan en tiendas especializadas, puesto que en caso de elegir uno de baja calidad, podemos acabar teniendo algún problema de seguridadFuente;http://www.mundodeportivo.com/elotromundo/mascotas/20180409/442373783485/transportines-para-perros.html