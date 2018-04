Londres augura éxito de muestra sobre Frida Kahlo

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El Victoria and Albert Museum (V&A) de Londres se alista para recibir lo que considera será una de sus exposiciones más exitosas este verano.



Se trata de la exposición Frida Kahlo: Making Her Self Up, que se inaugurará el 16 de junio y que será la primera que llevará al extranjero los atuendos y objetos personales de la artista encontrados en 2003 en el cuarto de baño de la Casa Azul.



El museo londinense, uno de los más grandes recintos dedicados al arte y diseño en el mundo, lanzó la venta de entradas para la exposición el pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, y en los dos primeros días logró vender unas 10 mil entradas.



De acuerdo con Catherine Poust, encargada de prensa del V&A, esta ha sido una de las ventas de lanzamiento más rápidas y exitosas en la historia del museo, por lo que auguran gran éxito para la exhibición.



Unas 22 prendas textiles, collares de estilo precolombino, corsés, prótesis intervenidas, kits de maquillaje, como el lápiz Ebony que Frida utilizaba para marcar sus cejas, su lápiz labial favorito, Revlon's Everything’s Rosy y un barniz de uñas rojo son algunos de los objetos que viajarán de Coyoacán a Londres para ser parte de esta muestra que explorará la manera en que la artista mexicana se creó una identidad a partir de su vestimenta, lo cual también plasmó en su obra.



En total, el V&A exhibirá unos 200 objetos seleccionados por las curadoras Claire Wilcox, del recinto londinese, y Cirse Henestrosa, quien ya en 2012 hizo el trabajo curatorial de la exposición titulada Las apariencias engañan: los vestidos de Frida Kahlo, que actualmente se puede ver en la Casa Azul.



De acuerdo con Cirse Henestrosa, la nueva exposición en Londres sigue el mismo guión curatorial que realizó aquí en México, la exploración de Frida Kahlo a través de su vestuario, cómo su discapacidad y su simpatía por la indumentaria mexicana la llevaron a vestir trajes tradicionales mexicanos construyéndose un estilo único.



La única diferencia, explicó en un encuentro con medios de comunicación en el museo de Coyoacán, es que allá tendrán más espacio para exponer más piezas, además de que recrearán el ambiente de la Casa Azul a través de fotografías, pinturas y otros materiales.



"Cuando vienes a la Casa Azul todos aprendemos sobre la vida de Frida en la casa, luego ves los vestidos; en Londres no tenemos la casa, esta es la parte que se debe contextualizar para las audiencias allá y lo haremos con fotografías, con la vida de Frida, tenemos que mostrar el lugar donde se encontraron estos objetos", comentó la especialista en moda, quien destacó que es la primera vez que ese museo en Londres recibe una exposición generada en México.



"Ellos se interesaron en esta muestra porque Frida Kahlo es una de las artistas más importantes y para ellos la idea de exhibir su guardarropa era algo muy atractivo, para nosotros también porque se trata de una sede de renombre", añadió.



Carlos Phillips Olmedo, director general de los Museos Frida Kahlo, Anahuacalli y Dolores Olmedo, aclaró que algunas de las fotografías que viajarán a esta muestra son reproducciones y que la colección de objetos y vestimentas no tienen ninguna limitación para su préstamo en el extranjero.



La muestra, que se podrá ver hasta el 4 de noviembre, incluirá diversas actividades paralelas, como charlas con las curadoras, un evento de moda mexicana contemporánea, así como un programa de actividades para el Día de Muertos con el fin de dar a conocer esa tradición popular mexicana que también fue crucial en la vida de Frida Kahlo y Diego Rivera.