Hombres que debes evitar en tu vida

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Cuando comenzamos una relación queremos que florezca y enriquezca nuestras vidas, por lo que debemos de conocer bien a nuestra posible media naranja.



Aunque muchas ocasiones, al encontrarnos enamoradas, puede hacer que nos falte visión, por lo que aquí te dejamos 5 tipos de hombres que no debes de tener en tu vida.



1. El mitómano. Este ejemplar miente continuamente, engaña y se siente víctima de todo el mundo. Es una persona tóxica que puede acabar con la confianza y autoestima de su pareja.



2. El que nunca se comprometerá en la relación. Estos hombres son seductores, encantadores y atentos, maestros de los detalles, pero no se comprometen nunca al 100%. Es muy complicado separase de ellos, pues con una palabra pueden cambiar todo el contexto. Sólo la fuerza de voluntad y el amor propio pueden terminar con este tipo de relaciones.



3. El narcisista egocéntrico. Este tipo de hombres no conocen el significado de pareja, le gusta verse bien y estar acompañado, pero nunca dará el siguiente paso. Sólo ven por ellos mismos.



4. El del bolsillo roto. Con ellos todo es muy claro, aunque muchas veces no lo queremos ver, su modus operandi es muy sencillo: nunca tiene dinero ni trabajo y todo es culpa de su mala suerte. Pero, claro, siempre tiene a su "ángel" que lo salva de todos los males.



5. El de la mala suerte. El negocio perfecto siempre se le cae, nunca tiene la culpa de nada y lo más trágico es que todo eso se lo debe a su mala fortuna. Suelen ser personas que siempre se encuentran en depresión, situación a la que te pueden llevar sin que te des cuenta.