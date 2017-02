Cancela boda luego de ver cómo su novio trataba a mascotas

(Tomada de la Red)

La brasileña Ninna Mandin, de 26 años, comenzó a vivir con su novio con el que planeaba casarse hasta que descubrió lo que hacía con sus mascotas, cuando ella salía de casa.



La chica empezó a darse cuenta que sus dos pequeños bulldogs franceses tenían algunos hematomas, que su prometido justificó diciendo que se los provocaban mientras jugaban, sin embargo, Ninna notó algo extraño y decidió poner una cámara escondida para ver lo que hacía su novio con los perros cuando ella no estaba en casa.



Cuando la mujer llegó a su hogar después de su jornada de trabajo, revisó la grabación y quedó horrorizada. Su prometido era el responsable de todos los hematomas y heridas que sus perros tenían.



Luego de ver lo que el hombre hacía decidió cancelar su boda, no podía casarse con alguien que cometía ese tipo de crueldades con los animales, además no sabía si algún día podría hacerle lo mismo a ella.



Para mostrar cómo era en realidad su prometido y lo que había ocurrido, Ninna decidió publicar el vídeo en las redes sociales solicitando que se le impongan cargos por maltrato animal.



Fuente:http://viral.diario.mx/Wtf/2017-02-17_ceee9289/cancela-boda-luego-de-ver-como-su-novio-trataba-a-mascotas-/