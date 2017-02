Las mascotas ya pueden viajar en el metro de Buenos Aires

BUENOS AIRES, Argentina(AP )

Perros y gatos serán desde el sábado los nuevos pasajeros del metro de Buenos Aires, una de las ciudades con más animales de compañía por habitante.



Las mascotas podrán ser trasladadas sin costo adicional en bolsos, jaulas y otros receptáculos debidamente cerrados y ventilados desde las 13 (1600 GMT) del sábado y los domingos y feriados durante todo el día.



Cada pasajero mayor de edad podrá llevar en el último vagón de la formación sólo una mascota que deberá tener sus vacunas en regla y no podrá ser sacada de la jaula ni alimentada durante el trayecto. Tampoco podrá ocupar un asiento.



"Hay muchas familias que tienen su mascota que es parte de su familia, que la cuidan, pero que no podían antes viajar por la ciudad. Nos pareció importante ponerlo a consideración de los vecinos. Hubo una votación de la que participó muchísima gente y una enorme mayoría aprobó esta idea", dijo el alcalde capitalino Horacio Rodríguez Larreta al anunciar en una estación del metro la puesta en marcha de la medida.



El permiso, que por sus características exceptúa a los perros de gran porte, fue aprobado en noviembre por la Legislatura de la capital argentina donde durante el debate se puso de relevancia la afinidad de los porteños por los animales de compañía.



Rodríguez Larreta señaló en esa ocasión que Buenos Aires es una de las ciudades con mayor cantidad de mascotas por habitante. "Se estima que hay cerca de 430.000 perros y 250.000 gatos en los hogares. Esto representaría 14 perros cada 100 personas y ocho gatos cada 100 personas", precisó.



Previamente la alcaldía había hecho un sondeo en las redes sociales donde recibió un apoyo mayoritario de los usuarios para habilitar la presencia de animales de compañía en las seis líneas de la red de trenes subterráneos. Según la encuesta 72% de los participantes estuvo de acuerdo.



La campaña fue lanzada por el alcalde con la pregunta: "Porque sabemos que son un integrante más de la familia, ¿estás de acuerdo con que tu mascota pueda viajar en subte los fines de semana?".

Otras ciudades del mundo como Madrid, Barcelona, Londres o Nueva York permiten desde hace años la presencia de mascotas.



En los metros de Ciudad de México y Caracas pueden viajar perros y gatos siempre y cuando vayan en su receptáculo. En la capital mexicana los únicos perros que tienen derecho a ir con correa son los lazarillos de las personas no videntes.



En San Pablo, Río de Janeiro y Brasilia los perros guías también son permitidos en el metro y trenes urbanos.



En tanto, en Bogotá las mascotas pueden acceder al sistema masivo de

transporte denominado Transmilenio con la obligación de no ir sueltos, mientras que en Quito, donde no hay metro, los perros acompañantes de personas ciegas pueden viajar en los autobuses de dos o tres vagones, aunque es común observar a otros pasajeros llevando a sus mascotas.