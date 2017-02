¿Tus amigos afectan a tu salud?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Cuando vas al médico y te hace preguntas de rutina, jamás va a preguntarte cuántos amigos tienes… pero lo cierto es que los vínculos de amistad que tengas afectan muchísimo a tu salud, tanto como hacer ejercicio o mantener una dieta saludable. Así que si hace mucho tiempo que no ves a tus amigos, tómate una horas para salir y disfrutar juntos, le hará muy bien a tu salud ¡y ya verás por qué!



Un buen vínculo de amistad te mantiene saludable a cualquier edad



Investigadores han evaluado información a partir de encuestas sobre integración social y respaldos sociales. Después compararon las relaciones sociales con la presión sanguínea, la medida de la cintura, el índice de masa corporal y la inflamación sistemática (cuatro puntos claves de riesgo). Los resultados de la investigación demostraron que hay una relación directa entre tener un buen círculo social y gozar de buena salud.



Según este estudio, un aislamiento social puede incrementar los riesgos para la salud ¡tanto como tener poca actividad física! Y en la vejez una aislación social podría ser mucho más dañino. Los resultados de esta investigación son un motivo suficiente para recordarnos que si bien tenemos tareas que cumplir, no deberíamos nunca descuidar los vínculos de amistad ¿no te parece?



Cuando se trata de amistad hay que elegir calidad y no cantidad



No está mal querer tener un millón de amigos, pero si tienes un montón de amigos con los que solo compartes momentos y no sientes que te dejen más que eso, algo no está funcionando muy bien. Lo que importa es la fuerza de tus vínculos de amistad y no su tamaño, y claro que la calidad de esos vínculos están relacionados con una buena salud.



No importa si no conservas amigos de tu infancia, una buena relación de amistad puede comenzar en cualquier momento de tu vida, y te darás cuenta cuando surja. Muchas buenas amistades terminan perdiéndose en el tiempo por olvidarse de alimentar esa relación, al igual que sucede en una relación de pareja. Si no hay interés en saber del otro, si piensas cómo estará pero no le escribes, sería raro que se prolongase en el tiempo.



Ahora ya sabes lo importante que es la amistad para tu salud, por eso no descuides a tus amigos, y así como te haces un tiempo para hacer ejercicio, no olvides que también tienes amigos con quienes compartir grandes momentos.



FUENTE: http://www.vix.com/es/relaciones/176708/tus-amigos-afectan-a-tu-salud-lo-dudabas