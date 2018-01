Plantas carnívoras como mascotas

MADRID, España(Tomada de la Red)

Si pensabas que lo habías escuchado todo sobre las plantas, seguro que te sorprenderá saber que una de las últimas tendencias de la botánica más moderna es tener plantas carnívoras como si fueran mascotas.



Hay empresas que están comercializando plantas carnívoras para tal fin y aluden a que son ideales para aquellas personas que por escasez de tiempo no pueden tener un perro o un gato, por ejemplo. Pero no debe considerarse un juguete dado que requiere de todos los cuidados que debería tener una planta, o incluso más.



Cuidados de las plantas carnívoras

Esta clase de plantas se alimentan de toda clase de insectos y normalmente suelen atrapar a las moscar que se acercan a ellas. Por esa razón es recomendable colocarlas cerca de una ventana, primero para que les dé la luz solar de forma indirecta y otro, para que pueda atraer a las moscas si dejamos la ventana entreabierta.



Asimismo necesita agua, pero en este caso no vale con agua del grifo o agua mineral, los expertos recomiendan proporcionar a las plantas carnívoras agua destilada, que puede conseguirse en una droguería por ejemplo.



No comen moscas todo el tiempo

Muchas personas no lo saben, pero las plantas carnívoras tienen a las moscas como principal fuente de nutrientes, pero no deben comer una todos los días.



Son las propias plantas las que deciden cada cuanto deben comer una mosca, aunque por norma general suelen hacerlo cada semana o incluso cada quince días. Pero lo más importante para esta especie de plantas es que tengan una buena hidratación y no dejar nunca que se sequen, porque morirían.



Por norma general, esta clase de plantas, siempre que les demos el cuidado adecuado, suelen tener una vida de aproximadamente unos cinco años. ¿Qué te parece esta nueva tendencia de plantas para el hogar?



Esta planta dura aproximadamente cinco años, siempre y cuando le des el cuidado adecuado que está descrito en el manual que obtienes cuando compras una.







