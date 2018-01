La tarántula como mascota

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

La tarántula es la araña más grande de la familia licósidos (Lycosidae). Su nombre proviene del italiano Tarentola que hace alusión a la ciudad de Tarento, Pluglia, región italiana en la que abundan este tipo de arácnidos. Las leyendas fantásticas cuentan que que fue introducida en un nuevo ecosistema gracias a Epiro, el rey de Egipto que importaría este animal desde Grecia como un arma para poder vencer a su enemigos. Existen casi 900 tipos de tarántulas con diferentes características y es una de las especies más temidas del reino animal debido a su picadura mortal. Sin embargo, muchos deciden adoptarlas como mascotas.



HABITAT Y MORFOLOGÍA

Estas arañas viven tanto en zonas secas como tropicales. Pueden encontrarse en la India, la selva de Sudamérica, Asia, África o en algunas zonas de Australia. La mayoría habita en madrigueras mientras que otras prefieren vivir en refugios en los árboles.



Las tarántulas son arañas de gran tamaño que pueden llegar a alcanzar las 13 pulgadas de longitud. Pueden ser de color negro o marrón.Tienen un esqueleto externo llamado exoesqueleto formado por quitina, que es la sustancia de la que están formadas nuestras uñas. Este animal tiene 8 patas y 8 ojos que solo le sirven para distinguir entre la luz y la oscuridad.También posee dos apéndices articulados junto a la boca llamados pedipalpos.

Con ellos huele, caza, siente vibraciones y en el caso de los machos copula. Su cuerpo esta cubierto de pelo urticante que le sirve como mecanismo de defensa contra los depredadores al ser capaz de lanzarlo con sus patas . Su esperanza de vida es larga, pueden alcanzar hasta los 30 años.



ALIMENTACIÓN Y REPRODUCCIÓN

La tarántula se alimenta de insectos, ratones, pájaros, ranas y sapos. Suelen cazar en la penumbra, en la oscuridad de la noche. Tiene unos colmillos muy fuertes a través de los cuales inyecta veneno a sus víctimas para paralizarlas. Cuando se sienten acorraladas elevan sus patas delanteras y emiten un sonido similar la de un silbido que sirve para advertir a los intrusos. Este arácnido es ovíparo. Se reproduce a través de huevos que coloca y sella dentro de un saco que confecciona con la seda que segregan. Nueve semanas después del apareamiento, la tarántula hembra da a luz entre 500 y 1000 crías.



LA TARÁNTULA COMO MASCOTA

La mayoría de tarántulas no son peligrosas y pueden ser fácilmente adquiridas como animales de compañía. Por naturaleza son salvajes y no les gusta mucho ser manoseadas aunque existen algunos ejemplares más dóciles como la Grammastola rosea o la Aphonopelma chalcodes.No suelen atacar a los humanos aunque podrían clavarte los colmillos si son manipuladas de manera incorrecta o si son cogidas con demasiada frecuencia. La picadura de tarántula puede ocasionar problemas respiratorios, inflamación de los párpados, picores, disminución de la presión arterial, aceleración del ritmo cardiaco, erupciones e hinchazón en los labios, garganta o zona afectada.



Si quieres transportar a tu mascota en la mano coloca la mano libre debajoSi quieres transportar a tu mascota en la mano coloca la mano libre debajo

Ante una picadura de este tipo de araña, los especialistas recomiendan aplicar primeros auxilios, mientras se busca a un especialista.



Es conveniente lavar el área con abundante agua y jabón y colocar hielo envuelto en un paño durante unos diez minutos. Este procedimiento hay que repetirlo varias veces tras diez minutos de descanso.Es un animal imposible de adiestrar ya que no son inteligentes como los perros, los gatos o los loros. Tmpoco se puede tener dos arañas juntas ya que son animales muy solitarios.



Cuando una tarántula se encuentra con otra combaten hasta que una acaba siendo comida de la otra, incluso durante el apareamiento el macho debe tener cuidado porque puede convertirse en alimento para su pareja.



Puedes acariciar a tu araña si te apetece, siempre en un sentido a favor del pelo. Sin embargo esto no servirá para crear ningún vínculo con tu animal ya que tu dedo solo significara para ella una amenaza o una posible comida.



Tu mascota no necesitará mucho espacio, un terrario de tamaño medio es suficiente. El fondo puede estar recubierto de barro, más o menos unos 4 centímetros para que puede excavar. Debe tener siempre un recipiente con agua fresca para estar hidratada. También es aconsejable introducir una estructura con ramas para que puede trepar y construir su telaraña.



Si quieres mover a tu mascota de un lugar a otro debes tener en cuenta una serie de indicaciones. Por ejemplo que su abdomen es extremadamente sensible y muy vulnerable, por lo tanto es aconsejable transportar a tu araña sobre un trozo de cartón o papel o en una caja ventilada. Si realmente quieres llevarla en la palma de tu mano, y coloca la otra debajo ya que la araña podría comenzar a caminar, caer al sueño y hacerse daño o reventarse el abdomen. En cuanto al sexo tampoco es más recomendable tener un sexo que otro. Las tarántulas hembra son más longevas aunque cuando tienen los huevos son bastante agresivas.



No hay reglas específicas en cuanto a su alimentación, basta con darles tres o cuatro insectos por semana y crecerán saludablemente. Si en 24 horas no se lo ha comido es mejor sacarlo ya que este animal no como mucho y no es bueno forzarle a ello. La tarántula es una gran opción como animal de compañía. No hacen ruido, no huelen, pueden pasar semanas sin comer, ocupan poco espacio, no son caras y viven mucho tiempo. Estas son las razones por las que esta araña gigante se ha convertido en una mascota muy popular en los últimos años, ¿te atreves con una?





FUENTE: http://www.bekiamascotas.com/articulos/tarantula-mascota-cuidados/