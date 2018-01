El conejo doméstico características y alimentación

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

El conejo doméstico es uno de los animales que más se está popularizando como nuevas mascotas. Es importante conocer sus particularidades y requerimientos, para proporcionales unos cuidados adecuados y evitar la aparición de enfermedades. ALIMENTACIÓN La dieta incorrecta es la principal causa de enfermedades en los conejos que llevan vida de mascota. El error más difundido es dar solamente pienso al conejo. Una dieta exclusivamente a base de pienso es adecuada para un conejo de granja, pero no para un conejo que puede vivir de 5 a 7 años como mascota. La dieta del conejo debe incluir:





HENO Debe estar siempre disponible, muy especialmente en los conejitos jóvenes y recién destetados (a partir de un mes y medio de edad). Además de ser una fuente de fibra imprescindible para el conejo, es una excelente cama que permite mantener la higiene de la jaula. Se pueden obtener paquetes en tiendas especializadas. El heno más adecuado es el de fleo o gramíneas. También se puede ofrecer alfalfa seca pero en cantidades moderadas. VERDURAS, HOJAS Y HIERBA FRESCAS, EN DEFINITIVA ¡¡VERDE¡¡ -Alfalfa, hojas de zanahoria, nabo y remolacha, col, acelga, escarola, apio, lechuga, espinacas, trébol, brotes de césped y hierba, trébol, diente de león, verduras silvestres, etc.





De vez en cuando puede ofrecer hortalizas variadas. Es falso que la verdura provoque diarrea al conejo, siempre y cuando no se cambie bruscamente la dieta y el animal disponga de paja de calidad. A los conejitos muy jóvenes debe ofrecérseles cantidades pequeñas de verdura, que iremos aumentando progresivamente. PIENSO DE CALIDAD El pienso debe ser un granulado sin cereales añadidos, porque no les convienen. Debe ser de una marca empaquetada, con un mínimo de 16% de fibra o celulosa, y un máximo de 16% de proteína. Conviene evitar los piensos a granel. A partir de los seis meses el conejo ya no crece más, y el pienso debe ofrecerse de forma racionada: una o dos cucharaditas al día y basta. Si disponen de pienso todo el día suelen padecer graves problemas de dientes y engordar demasiado. AGUA El agua limpia debe estar permanentemente disponible. Los bebederos de botella son los más adecuados.





Otros consejos: Los conejos jóvenes y los recién adquiridos son muy sensibles a los cambios bruscos de dieta. Nunca cambie bruscamente la dieta de su conejo, aunque sea para mejorarla. Empiece ofreciendo pequeñas cantidades de los alimentos nuevos y vaya aumentando poco a poco a lo largo de varias semanas. Si va a ofrecer una nueva marca de pienso empiece mezclándolo con la marca anterior, aumentando poco a poco la proporción del nuevo pienso. No de pan, golosinas con azúcares ni otros alimentos que no sean los antes citados. CUIDADOS La jaula debe ser lo más espaciosa posible. La cama de la jaula puede ser de heno o paja. . Se puede poner un poco de tierra para gatos y por encima heno o paja. No emplear tierra para gatos como único substrato para el suelo de la jaula.





Algunos tipos de virutas de madera pueden provocar irritaciones oculorespiratorias. Tampoco hay que utilizar algodón u otras fibras artificiales como material de nido. Sacarlos de la jaula para que se ejerciten, al menos 2 horas al día, y siempre vigilados para que no puedan lastimarse (cables eléctricos, perros o gatos, caídas, etc.). Los dientes de los conejos están creciendo y desgastándose continuamente. Si este equilibrio se rompe se puede producir un sobrecrecimiento de los dientes (incisivos, premolares o molares). Para un desgaste adecuado de la dentadura lo más importante es ofrecer una dieta correcta, con fibra y verduras; podemos ofrecerles también pan integral seco, tronquitos de árboles frutales o huesos secos para que los roan. Por desgracia, el sobrecrecimiento de los dientes puede deberse también a causas congénitas y aparecer aunque la alimentación y el manejo sean adecuados.





Los conejos son especialmente sensibles a los golpes de calor. Evitar dejarlos expuestos al sol durante demasiado tiempo o dentro de un vehículo sin ventilación. Algunos animales nos pueden lastimar con sus uñas ya que en cautividad les crecen demasiado. Se pueden recortar periódicamente. Si tenemos que sujetarlos, lo mejor es hacerlo con una mano debajo del pecho y otra entre las patas posteriores pero sin agarrarlas. Nunca los cogeremos de las orejas o solamente de las patas posteriores. Una manipulación incorrecta puede llevar a traumatismos espinales o fracturas de las patas.





Durante la época reproductiva (primavera y verano) algunas hembras se pueden arrancar el pelo de los flancos o del abdomen para formar una especie de nido. Es un comportamiento normal. La orina del conejo puede presentar de forma normal un color anaranjado o rojizo, debido a los pigmentos presentes en la dieta. Esta coloración no debe confundirse con la presencia de sangre en la orina. ATENCIONES VETERINARIAS Es recomendable realizar un mínimo de una visita anual a un veterinario especializado.





En el control anual se realizará un examen completo del animal. Según cada caso se valorará la necesidad de vacunación contra la Mixomatosis y la Enfermedad Vírica Hemorrágica. Ya se ha comentado que la falta de fibra es un error frecuente en la alimentación de muchos conejos. La ausencia de fibra en la dieta ha demostrado que favorece la formación de bolas de pelo en el estómago (tricobezoares) que pueden resultar procesos muy graves. En ocasiones cuando los machos alcanzan la pubertad pueden volverse algo agresivos. Se puede recurrir a la castración para reducir o eliminar esta agresividad. Es recomendable esterilizar a las hembras antes de los 3 años de edad debido a la alta incidencia de tumores del aparato reproductor. Si un conejo deja de comer durante más de dos días puede acabar en una situación irreversible. No espere tanto tiempo para llevarlo al veterinario.







