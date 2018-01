Aclara tus mañanas

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Terminó el Guadalupe-Reyes, es momento de dejar los excesos y cuidar tu alimentación. Las claras de huevo son grandes aliadas para comenzar tu día con el pie derecho y ganar la batalla contra la báscula.



“Las fiestas dejan en promedio cinco kilos de más, tres si te cuidaste y hasta siete si no te mediste. La clara de huevo nutre, ayuda a bajar de peso -pues te hace sentir satisfecho-, no engorda y ayuda a adquirir tono muscular”, explica la nutrióloga Lula Contreras.



No se trata de satanizar la yema, pues, además de dar sabor, contiene vitaminas liposolubles A, D, E y K (también presentes en las claras), pero también tiene colesterol, por lo que hay que regular su inclusión en la dieta, agrega la experta.



“Un adulto no debe comer más de tres yemas por semana. De claras pueden consumirse dos diarias; tienen más fibra, calcio, vitamina B -para la energía- y son fáciles de digerir”, añade la nutrióloga.



Por no tener un sabor predominante, las claras son ideales para elaborar platillos atractivos a la vista y paladar. Y es justo en la mezcla donde debe prestarse atención si la finalidad es bajar de peso.



“Para perder kilos hay dos combinaciones. Una es con proteína animal magra (atún en agua, queso panela o pechuga de pavo) y una fruta de bajo índice glucémico (kiwi, durazno, berries, guayaba o ciruela).



“La otra es con proteína animal y un cereal; si es de trigo, en poca cantidad. Pueden emplearse crackers de arroz, quinoa, amaranto, tortilla de nopal o de maíz; si optas por esta última una pieza es lo ideal”, explica Contreras.



En ambos casos hay que sumar oleaginosas (aguacate, almendras, aceite de oliva...), para el buen funcionamiento del cerebro, y muchas verduras, ya sea en ensalada o integradas en la preparación de las claras.







Agencia Reforma