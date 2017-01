Por que su gato le gusta dormir encima de ti

(Tomada de la Red)

¿Cuánto estamos viviendo en los días fríos, no hay problema, porque necesitamos un poco de calor adicional durante la noche, pero, en verano, puede ser un poco incómodo. Te gustaría saber por qué tu gato le gusta dormir encima de ti sin importar la época del año? En este artículo, contaremos ello.



Dormir encima de ti, la actividad favorita de su gato



Llega la hora de ir a la cama y parece que el ritual se cumplirá una vez más: mientras usted se prepara para acostarse, su gato se lame ante la posibilidad de una noche muy cerca… tan cerca que él elige quedarse en la parte superior de su cuerpo para descansar. Por algunos minutos, se puede soportar, pero llega un momento en que desea que se mueva o que salga de su cama. Por qué tiene esta actitud?



1.Porque se siente seguro



Cuando son bebés, los gatos duermen muy cerca de su mamá. Por una cuestión de instinto, ahora la madre de usted. Entonces, se repite tus hábitos de los primeros meses de vida. Si su mascota quiere dormir encima de ti, es porque él quiere sentirse seguro ante un posible ataque. Al estar en contacto con usted, él sabe que nada malo le puede suceder.



2.Para sentirse más cómodo



No importa si usted compró para él, la cama más cara y un colchón, que es más alto que su… no hay nada que ofrecer más comodidad que el cuerpo del dueño. Él aprovechará cada curva disponible para poner sus patitas, el vientre o la cabeza y así se quedará por varias horas.



3.Debido al calor



Los animales suelen dormir extendidos bajo el sol para recibir el calor de forma natural. De noche, como no hay sol, deben proveer de calor de alguna otra fuente. Y su cuerpo es perfecto para eso! Aunque sea verano, el gato necesita de ese calor para dormir. En el invierno, ellos quieren más poder dormir entre tus piernas y las mantas.



4.Para proteger nuestra alma



No todo en la vida del gato gira en torno de sus necesidades o deseos. Él también está alerta para cuidar de su dueño y proteger, en caso de que algo malo suceda. Los felinos se conectan a las personas de una manera más que especial, a través de su energía. pueden ver el aura, y detectar las energías malas o negativas que quieren apoderarse de nosotros. Ante una situación así, “atacan” con sus buenas vibraciones… y nosotros dormimos tranquilos.



5.Para demostrar su amor



¿Quién dijo que los gatos son ariscos y no nos aman? Si su gato prefiere dormir encima de usted es porque él te ama con pasión. Esta es una de las maneras que tiene para expresar lo que siente, sin palabras y sin actos afectivos muy notorios (como cuando un perro mueve la cola cuando llegamos).



6.Para que te calmar



Si, una vez que usted llega a casa, la primera cosa que hace es acostarse en el sofá y luego el gato se acuesta encima de ti, es porque él se dio cuenta de que las horas que ha pasado fuera de casa te estressaram. Sin duda usted oirá y sentirá su hermoso ronronear… ese sonido sirve para tranquilizarse y relajarse un poco. Más eficaz que un baño de inmersión!



7.Porque recuerda su pasado



Los gatos siempre están recordando las épocas de recién nacido, cuando estaban al cuidado de su madre. Por este motivo, si, además de dormir encima de usted, él también te “amasar” con sus patitas delanteras, está poniendo en acción un acto reflejo cuando se alimentaba con leche materna. Sin duda es otra demostración de afecto de parte de los felinos y que es lo más importante para ellos.



8.Para alertar de enfermedades



Como ya hemos dicho antes, los gatos se puede “olfatear” las energías que nos rodean. Si tu felino insistir en que dormir encima de ti, pero siempre en un mismo lugar de su cuerpo, pon atención a esta señal. Posiblemente esto puede indicar una enfermedad. No se preocupe, tal vez no sea nada grave. Pero siempre vale la pena consultar a un médico.



Fuente:http://pysnnoticias.com/por-que-su-gato-le-gusta-dormir-encima-de-ti/