¿Por que mucha gente tiene alergia a los gatos?

(Tomada de la Red)

Hace años escuchamos a personas decir que tienen alergia a los gatos. Incluso, si alguno de nuestros amigos es de ese tipo y lo invita a ir a algún lugar, es muy probable que ya haya preguntado: “usted tiene un gato”? Las alergias son un problema y evitar aquello que es su causa es fundamental para quien las sufre.Pero entonces, ¿qué es lo que realmente provoca la alergia a los gatos? Vamos a explicar todo en este artículo.¿qué causa la alergia a los gatos?Todas las alergias, sean del tipo que sean, tienen un origen: un sistema inmunológico débil. por lo Tanto, aquellos que tienen alergia a los gatos, tienen un sistema inmunológico que es más sensible a las sustancias patógenas de los coños, tales como la saliva, la orina o por el animal.a Pesar de que muchos piensen que el pelo de los gatos es el principal causante de las alergias a los felinos, esto no es totalmente cierto. Es el pelo o la piel muerta de los felinos, lo que provoca las alergias. El tamaño de ella es 5 veces mayor que el de polvo, por lo que la presencia de ella en el aire es más prolongada. De esta forma, aumentan las posibilidades de que ella es inhalada.Síntomas de una alergia a los gatosComo cualquier otra enfermedad de este tipo, la alergia a los gatos es muy problemática y molesta. Los síntomas más comunes son:InflamaciónPicazónEstornudosDolor de gargantaPigarroPicazón en la narizlos Ojos llorososCongestión nasalUsted debe estar atento si usted nunca ha tenido alergia a los gatos y presenta alguno de estos síntomas. ojo porque aparentemente puede parecer un resfriado. Si usted observa que cuando estos síntomas aparecen cuando está cerca de uno o más gatos, busque un alergólogos prácticos para que él receite exámenes al respecto y determine si tiene o no alergia a los gatos.No todos los felinos provocan el mismo grado de alergias. Por ejemplo, los machos tienen más secreciones que las hembras. Con esto, el riesgo de sufrir una alergia a los gatos es más alto. Por otro lado, si está castrado producirá mucho menos secreción, por lo que el riesgo disminuye.Cómo tratar la alergia a los gatosEl más común, es que si usted tiene un gato y diagnostican una alergia a los gatos en usted, que, en primer lugar, digan a usted que tendrá que deshacerse de él. Nosotros, que sabemos que un animal llega a formar parte de la familia y que no podemos describir nuestro amor por ellos, vamos a darte algunos consejos para que no tengas que llegar a ese extremo.Todo dependerá del grado de alergia que usted tiene. Pero, si usted sigue estos consejos en casa, las cosas pueden mejorar mucho.No dejes que el gato entre en su habitación. El dormitorio es uno de los lugares donde pasamos más tiempo. No permita que el gato entre en él para que no quede ningún resto de sustancias que puedan provocar en usted alergia.Evite las superficies donde el pelo del gato se quede pegado., que quiere decir, alfombras y similares. Estos tejidos están impregnados de el gato con mucha facilidad y usted tendrá una mayor probabilidad de inhalarlo y empeorar su alergia.Utilice máscaras. Utilice una máscara, cuando vas a aspirar, barrer o quitar el polvo. Ella protegerá a usted del pelo del gato. Será aún mejor si se tiene un sistema con filtro. Además, usted puede utilizarla cuando quiera sentarse y jugar con su coño.le Dé un baño en el gato y cepille-o. Obviamente, esto debe ser hecho por otra persona y no por alérgico. Cepillar al gato dos veces al día eliminará los restos de piel muerta y acabará con el problema.Si es macho, castre-o. Como dijimos antes, los gatos castrados producen menos secreción, por lo que si usted quiere evitar un grado más alto de alergia, lo mejor es que te castre su felino.Hable con su veterinario. Hay remedios que pueden ser aplicados o que el gato puede tomar para que no se suelte por el de manera excesiva y para mejorar su estado de salud ante la alergia.Fuente:http://pysnnoticias.com/por-que-mucha-gente-tiene-alergia-a-los-gatos/