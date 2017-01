Cómo evitar que entren en casa y qué hacer ante una picadura

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Los alacranes están presentes especialmente en el norte del país, pero también habitan en otras regiones, especialmente en épocas de calor. Por eso, es importante que todos, sin importar nuestro lugar de residencia, conozcamos las medidas básicas de prevención y qué hacer ante una picadura de alacrán.



La mayoría de los accidentes de este tipo se producen dentro del domicilio, por lo que es fundamental evitar su ingreso a la casa y tomar ciertas precauciones puertas para adentro. No todos son venenosos, pero siempre se recomienda seguir estas medidas. Estos son los consejos del Ministerio de Salud de la Nación.



Medidas de protección personal



Revisar y sacudir la ropa, el calzado y la ropa de cama antes de acostarse.



Examinar cajones y estantes.



No caminar descalzo si tenés sopechas de la presencia de alacranes.

Precauciones dentro del hogar

Mantener limpio y ordenado.



Evitar la presencia de cucarachas, ya que pueden ser alimento de los alacranes.



Controlar entradas y salidas de cañerías y aberturas, sótanos y huecos de ascensor.



Colocar mosquiteros y burletes en ventanas y puertas.



Usar rejillas sanitarias en desagües de ambientes y sanitarios.



Revocar las paredes, reparar grietas en pisos, paredes y techos.

Síntomas de una picadura de alacrán

Lo primero es reconocer las señales para entonces tomar los recaudos necesarios. De cualquier manera, ante cualquier sospecha es importante acudir al médico, aún cuando no haya síntomas claros.



Cuando se produce un envenenamiento por picadura de alacrán, la señal más clara es el dolor agudo y de alta intensidad en el lugar de la picadura. Pueden aparecer síntomas como náusas, vómitos, diarrea, taquicardia, dificultad respiratoria, lagrimeo, tembolores y salivación, entre otros. El envenenamiento puede ser local o total (cuando se distribuye al resto del cuerpo).



Qué hacer ante una picadura de alacrán

Es fundamental no realizar tratamientos caseros. Lo primero es aplicar hielo y dirigirse a un médico lo antes posible. Y en lo posible llevar el escorpión o al menos una foto para que los especialistas puedan identificar la especie y así definir el tratamiento indicado.



Algunas especies de alacranes son peligrosas para la salud, y sus picaduras pueden ser incluso letales. Pero lo importante es que se pueden prevenir, por eso es importante seguir estos consejos del Ministerio de Salud para evitar tener alacranes en casa y garantizar la salud de nuestra familia.



FUENTE: http://www.vix.com/es/salud/175070/alacranes-como-evitar-que-entren-en-casa-y-que-hacer-ante-una-picadura