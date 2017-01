Cambios que debes hacer si quieres bajar más de 20 kilos

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Perder 5 kilos es una cosa… y perder más de 20 es otra. Esta pérdida de peso no sólo requiere un cambio de dieta, también involucra un cambio de mentalidad, conductas, ambiente y prácticamente de estilo de vida.



Suena intimidante, lo entiendo, pero créeme, incluso la pérdida de peso drástica es posible. Lo único que necesitas es cambiar tu estrategia y aplicar estos tips.



Mentalidad correcta: Antes de pensar en qué poner en tu plato, piensa en lo que necesitas. Una gran pérdida de peso requiere tiempo, y a veces no sucederá a un ritmo predecible. A veces bajarás mucho de peso, y luego podrías estancarte. Saber esto antes de que suceda te ayudará a minimizar tu decepción en las semanas siguientes.



Piensa lejos: No puedes adoptar una nueva dieta y pensar que es suficiente. Factores como el sueño, ejercicio y el estrés están conectados a tu peso. Si ignoras uno, saboteas los demás. No todo está en la comida.



Olvídate de los atajos: Cuando quieres perder más de 20 kilos, necesitas cambiar casi todos tus hábitos. En lugar de acostumbrarte a comer chocolates todas las tardes, acostúmbrate a comer verduras o frutas. Esto requiere tiempo, práctica y mucha paciencia, pero con el tiempo y la voluntad, todo se puede.



Especialízate en un hábito: No te abrumes tratando de implementar 10 nuevos hábitos a la vez. Empieza con uno y luego sigue con el siguiente. Hacer muchas cosas a la vez sólo te sofocará y te decepcionará cuando no puedas llevarlos a cabo.



Siéntelo: Llegar a la meta de un kilo menos o una talla menos será grandioso, pero los números no lo son todo. ¿Quieres sentirte más ligera, tener más energía y moverte con mayor libertad? Enfócate en ESO y siente los cambios.



Aléjate de la basura: Antes de eliminar la basura de tu dieta, intenta agregarle lo que hace falta. Para la mayoría de la gente, esto significa verduras y agua. Entre más agregues, más te sentirás llena y menos limitada.



Empodérate con plantas: La carne no es el único alimento con proteína. Todas las plantas contribuyen al consumo protéico. La gente no lo cree, pero es cierto. Y entre más proteína vegetal tengas, mejor.



Mide tus alimentos: Las cantidades son tan importantes, como los alimentos mismos. De ahí la importancia de las porciones. Créeme, es muy fácil pensar en “5 cucharadas más”, pero el daño que podría hacerte podría ser más que el doble.



Los deslices sirven: Nadie puede bajar 30 kilos sin haber pecado con un par de rebanadas de pizza en el camino. Es súper importante que esos deslices NO te desanimen. Cuando tengas un mal día, toma un paso atrás, cálmate y aprende de lo que hiciste. En lugar de limitar lo que te gusta, agrega más ejercicio, más agua o más verduras.