¿Sientes la necesidad de abrazar a este gato? Te explicamos por qué

(Tomada de la Red)

*El impulso de querer cogerlo y acariciarlo tiene una razón científica



*Un sentimiento familiar que no se limita solo a las crías felinas



No tienes por qué ser un amante de los gatos para sentir la necesidad de abrazarlo. Cuando nos encontramos con una cría de gato, podemos notar un impulso de querer cogerlo y acariciarlo durante lo que resta de día. Pero, por supuesto, esta reacción no se limita ni mucho menos a los felinos; otros animales también desencadenan estos mismos instintos. Si este sentimiento te resulta familiar, te damos una explicación científica del porqué.



National Geographic explica qué sucede en la cabeza cuando vemos cachorros u otro tipo de crías. Las características faciales de la mayoría de los mamíferos jóvenes siguen un mismo patrón: ojos grandes, pequeñas narices, bocas y barbillas. Estos esquemas perfectamente diseñados hacen sintamos la necesidad de abrazarlos porque se pueden encontrar los mismos atributos en los bebés.







Cuando vemos los rostros de las crías de algunos animales, los instintos de nutrir y proteger se activan liberando dopamina, una hormona que proporciona bienestar y recompensa anímicamente por querer cuidarlos. De este modo, nos sentimos impulsados a mantener a los bebés a salvo incluso si no son nuestros, lo que aumenta las posibilidades de supervivencia de nuestra especie.



Debido a que la necesidad de cuidar y proteger no se limita a la raza humana, también percibimos la misma respuesta al observar a crías de animales. Algunos mamíferos como los gatos y cachorros conservan su anatomía en la edad adulta. Razón por la que también se desencadena el mismo instinto con animales que han cumplido cierta edad.



