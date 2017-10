Los daños que causa comer papas fritas en exceso

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Comer papas fritas de vez en cuando no está mal; sin embargo, los ingredientes que éstas contienen no son precisamente beneficiosos para nuestro cuerpo, por lo cual, consumirlas en exceso puede provocar más de un padecimiento.



Las papas a la francesa que suelen vender en algunos restaurantes contienen tanta sal que a veces se queda en los dedos. Un estudio realizado en el Instituto de Medicina Ambiental por el Instituto Karolinska de Estocolmo reveló que “la ingesta de sal se asoció con un aumento promedio del 65 por ciento de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 por cada 2.5 gramos extra (un poco menos que media cucharadita) consumidos al día”.



Este tipo de comida rápida es uno de los alimentos que más grasas trans contiene y de acuerdo con el Medline Plus, “consumir demasiada grasa trans en su alimentación incrementa el riesgo de padecer cardiopatías”.



Esto sucede porque el cuerpo no necesita de este tipo de grasas para desarrollarse. Además, elevan los niveles de LDL, colesterol malo, y reducen los niveles de HDL -colesterol bueno-; lo cual favorece el aumento de peso -algo que también aumenta el riesgo de padecer diabetes-.



De igual forma, potencia la posibilidad de sufrir un accidente cerebrovascular. El Instituto Nacional del Cáncer (INC) arma que la acrilamida es un componente esencial para la formación de sustancias que se usan en procesos industriales como “la producción de papel, tintes y plásticos, y en el tratamiento del agua potable y de aguas residuales, incluidas las de los alcantarillados”; aunque también se encuentra en productos de consumo humano como en algunas papas que venden congeladas en supermercados.



El INC declara que “las papas fritas y las papas a la francesa (French fries) contienen concentraciones mayores de acrilamida en comparación con otros alimentos”.



Diferentes estudios con roedores han demostrado que el consumo de acrilamida en ellos aumento el riesgo de padecer cáncer; sin embargo, la evidencia de que estos resultados sean iguales en seres humanos todavía es incompleta. Aún así, “el Programa Nacional de Toxicología y la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer piensan que la acrilamida es un 'probable carcinógeno humano'”.



Es por todo ello que resulta prudente medir tanto la frecuencia como la cantidad que consumimos de este tipo de comida. Y recordar que no debes quitar de la dieta las papas, pero es mejor comprarlas frescas en el mercado y hervirlas.