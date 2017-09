No es el gato con botas, pero intenta ser muy valiente

(Tomada de la Red)

Te aseguro que te encantará este gato, que valientemente intenta ayudar a su amo a atrapar un ratón.



En este mundo existen todo tipo de gatos, están los tranquilos, los que arañan las cortinas, los que no dejas de abrazar, los curiosos, los que usan botas, y el tipo de gato asustadizo.



Te aseguro que te encantará este gato, que valientemente intenta ayudar a su amo a atrapar un ratón. Ya que muchas caricaturas infantiles nos han dicho que los gatos son muy buenos atrapando ratones.



Gato y dueño se enfrentan a una rata



Sin embargo no siempre lograban atraparlo, la cuestión del video que te presentaremos a continuación es, si este lindo gato podrá contra este rata antes de que su dueño salga corriendo al mismo tiempo que no deja de gritar.







A través de las redes sociales usuarios comparten sus comentarios, indicando que puede ser considerado el viral del año. En Facebook tiene más de 1 millón de reproducciones en solo dos días. Y apuesto a que el joven, el gato y la rata se encuentran bien, solo tuvieron un pequeño susto.



(Con información de La República) / http://sumedico.com/gato-duelo-enfrentan-rata/