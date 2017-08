El mejor brasier para tu tipo de busto

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Así como la mejor ropa te hará lucir tus mejores atributos, el bra correcto podría ser la pieza final para tener el ‘look’ perfecto para tu figura.



El error más común de las mujeres al comprar un brasier es buscar una banda muy grande y copas pequeñas. En nuestro país es muy fácil usar la talla incorrecta, pero para colmo de esto, también elegimos el estilo menos favorecedor.



Poco profundo



Más o menos el 10% de las mujeres tienen este tipo de senos. Imagina una pista de esquí: Comienza en la parte superior y baja hasta el pezón. Puedes nacer con senos así, u obtenerlos después de amamantar.



El mejor bra: Si quieres llenar el bra, opta por un push up con relleno en forma de media luna, el cual empujará el tejido mamario inferior hacia arriba, juntando los senos.

Apoyo medio



Casi el 30% de las mujeres tienen este tipo de senos. Realmente no necesitas mucho apoyo, pues tus senos son algo pequeños.



El mejor bra: Todos pueden quedarte bien, desde un push up, hasta un bralette.



Apoyo propio



16% de las mujeres. Es el nombre código para: Implantes. Cualquiera que se haya aumentado los senos, notará que estos se apoyan por sí solos. Con o sin bra, los senos tienen suficiente apoyo.



El mejor bra: Todos. Puedes crear el ‘look’ que más te guste.



Cónico



Del 6 al 7% de las mujeres tienen este tipo de senos. Generalmente las mujeres con una copa C o menos. Los senos tienen forma de cono, en lugar de esferas.



El mejor bra: Busca un sujetador acolchado. Si usas un bra que ya tiene forma circular, tu seno tendrá que adaptarse.



Asimétricos



42% de las mujeres. Un seno es más grande que el otro. Absolutamente todas las mujeres tenemos un seno ligeramente más pequeño que el otro, pero hay chicas a las que se le nota muchísimo.



El mejor bra: Ajusta tu bra al seno más grande. Busca sujetadores que estén contorneados. Una copa con capas delgadas puede actuar como un buen relleno para moldear la pequeñez del otro seno.



Colocado



27% de las mujeres. Ésta es una buena forma de decir que tus senos están algo colgados. Necesitas soporte. Con el tiempo, tus senos dejarán de ser tan firmes como antes. La única buena noticia es que son maleables, así que puedes moldearlos a cualquier forma que quieras.



El mejor bra: Un buen estructurado sujetador con copa y costuras. Las costuras dan estructura y forma, mientras que la copa brinda forma y apoyo.



Delgado



5% de las mujeres. Se refiere a senos ‘tubulares.’ Eso quiere decir que son senos no muy amplios como para llenar un bra.



El mejor bra: Bralettes o corpiños. Si tus senos son muy pequeños o siguen en crecimiento, hay que darles libertad para respirar.



Extendido



27% de las mujeres. Con extendidos me refiero a que tus senos van en dirección al este-oeste. Tienes que traerlos al centro.



El mejor bra: Los demi bras mostrarán más de tu pecho superior. Checa el panel central del sujetador y mira cómo se ajustan las cosas. Debes buscar una pieza triangular entre las varillas, y un apoyo lateral en las copas para juntar los senos.