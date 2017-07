Remedios japonenses para una piel brillante

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Si por algo son conocidas las mujeres japonesas es por el especial cuidado que tienen sobre su rostro.1. Baños de vaporDarse un baño de vapor antes de ir a dormir es una forma estupenda de limpiar nuestros poros y relajar nuestra piel. Está demostrado que el baño acelera la producción de melatonina del cuerpo, facilitando así el sueño y el descanso.Un baño en agua salada es bueno para reducir la inflamación de nuestras piernas, ya que favorece la circulación. Además, el vapor producido despeja nuestras vías respiratorias y, por lo tanto, relaja nuestra respiración y ritmo cardíaco. ¿Qué más podemos pedir?2. Beber té verde, un antioxidante naturalBeber té es una tradición sagrada dentro de la cultura japonesa. Los beneficios de su consumo son muy variados, pero destaca por ser un antioxidante natural. Además, el té verde es un conocido por sus propiedades quemagrasas. Si no eres un gran bebedor de té, puedes aplicarlo en tu rostro como mascarilla.3. Aceites facialesUna gran manera de hidratar la piel es mediante el uso de aceites faciales. En la cultura japonesa son muy comunes. De hecho, las marcas de cosméticos del país hace tiempo que los exportan por todo el mundo.4. Evitar el solLos occidentales somos grandes consumidores de los rayos del sol. Sin embargo, son estos los que envejecen nuestra piel. En el otro lado del mundo saben que la exposición al sol no es buena y, por ello, se exponen poco. Este es uno de los motivos por el que apenas vemos arrugas en los rostros de las mujeres japonesas.5. Tratamientos facialesEs muy común dentro de la cultura japonesa recurrir a los masajes faciales para cuidar el rostro. Gracias a estos masajes se retrasa el envejecimiento y se mantiene hidratada la piel.6. ArrozTanto en la gastronomía como en la cosmética el arroz es un must de la cultura japonesa. Es muy frecuente que las japonesas limpien sus rostros con agua de arroz, que mantiene sus poros limpios y su piel cuidada.FUENTE: http://www.vix.com/es/belleza/170586/6-secretos-japoneses-para-obtener-la-piel-mas-radiante-que-veras