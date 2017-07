¿Le tienes miedo a la soltería?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

¿Le temes a la soltería? Si es así debes saber que le pones demasiada presión a tu vida. Por ello debes alejar estos pensamientos y empezar a disfrutar de tu presente

Resulta que mucha de la educación emocional que recibimos se nos enseña lo importante que es estar pareja; de lo intenso y profundo del amor romántico y, además, directa o indirectamente a través de películas, canciones, etc. Las historias exitosas y alegres son las de parejas que duran juntas muchos años porque el amor todo lo puede.



Pareciera que estar solterx, no viene de una decisión personal, sino de una serie de consecuencias: ser muy exigente, no encontrar a “esa persona”, entre otros.



Si eres una persona soltera y exitosa, no es un éxito completo. Generalmente se refuerza el valor de vivir y estar en pareja.



Todo se vuelve más complejo si además pasas de cierta edad. La etiqueta de solterón o solterona no es positiva. Lo que entre otras razones te “motiva” a vincularte o atarte a una pareja que no te convence, que no te gusta; pero que representa una especie de seguro para que tu familia y tus amigas no te presionen



Tener a una pareja, sabiendo que no es la persona con la que quieres estar; sino teniendo conciencia que es un “mientras tanto” aparece la persona adecuada, es injusto para ambos (a menos que sea acordado). Y se pueden perder oportunidades maravillosas de conocerse a si misma o a alguien que SÍ te guste. Además puedes estar en esa “relación” durante mucho tiempo.



Por otra parte, personas que desde muy jóvenes han estado en pareja, pueden tener algunas dificultades para disfrutar de la soltería; pues su forma de relacionarse y de afrontar diversas situaciones es en compañía.



Estar soltera no es malo; es una etapa que se puede aprovechar para disfrutar de ti misma, de las amistades y de la familia.



Por Michela Guarente



FUENTE: http://mx.emedemujer.com/sexualidad-relaciones/ayuda-le-miedo-la-solteria/