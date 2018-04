Alimentación, principal causa del vómito en los gatos

(Tomada de la Red)

Muchas veces se cree, de manera errónea, que es normal el vómito en los gatos con cierta frecuencia, al ver que en la mayoría de los casos son bolas de pelo. sin embargo, estas pueden terminar siendo un peligro para los felinos, no porque puedan causar molestias o problemas digestivos a los gatos, que en algunos casos pueden tener relación, sino porque esconden multitud de problemas y enfermedades de distinta naturaleza.



Las circunstancias que pueden llevar a causar el vómito en los gatos son muchas, así lo expresó a kienyke.com Sara Gómez, médica veterinaria de la Universidad Ces. Una de ellas, sería la alimentación inapropiada, o de mala calidad.



Para Gómez, sería inapropiada la alimentación al ver que las proteínas en el alimento de su gato no están aprobadas para el consumo humano. Básicamente, la veterinaria aclaró que estos alimentos, que suelen ser las sobras de mataderos, pese a ser considerados como proteínas, suelen ser de difícil consumo para los animales y allí es cuando el vómito en los gatos se vuelve repetitivo.



Eso en el caso de brindarle alimentos no procesados a las mascotas. Por otro lado, está el tema de las bolas de pelos de los animales. La explicación de la profesional es que el aparato digestivo de los felinos está adaptado para ingerir el pelo, y por eso, lo normal es que este sea eliminado en las heces sin problema alguno. Ante eso, consideró que si hay vómito causado por los pelos, es porque existe una alteración que se puede deber a dos causas.



La primera obedece a que ingiere más pelo de lo normal. Esto puede ser por estrés, dolor, porque tienen picor, alergias, etc. Por su parte, la segunda se trata de gatos que padecen diversas enfermedades digestivas que afectan a la motilidad intestinal. El intestino no funciona como debería y por tanto se acumula.



Por eso, la recomendación es que si su gato tiene más de siete años y vomita, o si tiene una mascota más joven y está vomitando dos veces al mes, lo mejor es que revise su alimentación y acuda al veterinario antes de que se genere una enfermedad crónica.



Fuente:https://www.kienyke.com/tendencias/maskotas/alimentacion-causa-vomito-en-los-gatos