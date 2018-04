Necesidades nutricionales de los gatos

(Tomada de la Red)

La presencia de mascotas en los hogares colombianos ha venido presentando un incremento considerable durante los últimos años, gracias a las estructuras familiares que se han ido reinventando. Los animales se adaptan fácilmente a los diferentes estilos de vida de las personas, convirtiéndose en la mejor opción para quienes buscan compañía. Los gatos en especial, gradualmente se posicionan como la mascota favorita de los solteros debido a su independencia y tolerancia a permanecer solos por largos periodos de tiempo.



Debido al incremento del “síndrome del nido vacío”, tendencia en parejas que no quieren o no pueden concebir un hijo, la adopción o compra de una mascota resulta ser la solución para satisfacer necesidades emocionales, ofreciendo afecto y amor incondicional.



Los gatos quienes hacen parte de muchos hogares poseen diferentes personalidades, para muchos desconocidas. Las personalidades de los gatos se agrupan en tres grandes segmentos (vulnerables, activos y territoriales) y se clasifican de acuerdo a su comportamiento. Conocer la personalidad de la mascota no solo ayuda a modificar el trato hacia ellos, sino también a proporcionarles la alimentación que ellos necesitan, dotada con micronutrientes que suplen necesidades específicas o protegen de posibles afectaciones a la salud.



“A las personas le pueden gustar los gatos o no, sin embargo, hay algo claro; los gatos son criaturas increíblemente complejas y con frecuencia hacen exactamente lo contrario a lo que se espera. En ello recae la importancia de prestar atención a sus conductas para descifrar sus personalidades y así darles el cuidado adecuado”, afirmó Andrés Marcano, Gerente de Nutrición Animal de Alimentos Polar.



Gatos caseros y delicados



Son los que demandan cuidado y atención por su tendencia a enfermarse, así como ser sensibles en algunas oportunidades a la alimentación y tienden a permanecer en diferentes lugares de la casa.



Estas necesidades o conductas en particular son representativas en los gatos adoptados que suelen ser acogidos, especialmente por quienes viven solos lejos de sus familias. Esta tendencia incrementa cada vez más en esta población, quienes encuentran en los gatos compañía y afecto sin tener que comprometerse al mismo nivel que con un perro.



Por esta razón, estos felinos tienden a ser más vulnerables que otros y presentar problemas de nutrición y de salud en general debido al entorno y condiciones en que vivían. Lo ideal para ellos es proporcionarles alimentos que contengan microingredientes como: extracto de levadura que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico y la salud intestinal, además de omega 3 que ayuda a una piel sana y un pelaje brillante.



Inquietos y aventureros:



Los gatos aquellos que con frecuencia suelen dar paseos dentro y fuera de la casa, les encantan las acrobacias, son consentidos y la mayor parte del tiempo buscan compañía.



Esta personalidad de gatos, al ser tan activos e hiperactivos, están expuestos a contraer virus o enfermedades más fácilmente que otros, por este motivo, es importante protegerlos con alimentos que contengan microingredientes como: L-Carnitina que ayuda a la generación de energía, selenio, zinc y vitamina E que contribuyen a la respuesta inmune.



Sedentario y territoriales: los gatos territoriales son aquellos que se apropian de los espacios, adoptándolos como zonas de confort, por lo cual cambiarlos de espacio les genera estrés. Por esta razón, no salen de casa y suelen ser poco amigables.



Cuando se tiene una mascota sedentaria y territorial, su actividad física tiende a ser mínima o nula, llevándolos a subir de peso rápidamente. Po tal motivo, la alimentación debe ser rica en microingredientes como: antioxidantes naturales que ayuden a reducir los efectos del estrés y con un aporte adecuado de energía que le ayuda al control del peso.



“Por lo anterior es importante buscar un concentrado que su formulación contenga macroingredientes y microingredientes altamente nutritivos, en cantidades precisas, equilibradas, de alta calidad que una vez procesados y absorbidas por el sistema digestivo del gato, ayudan a las mascotas a nutrir su personalidad para una mejor calidad de vida”, aseguró Julián Moscoso, Gerente de Negocio de Alimentos Polar Colombia.



Fuente:https://www.kienyke.com/tendencias/maskotas/necesidades-nutricionales-de-los-gatos