Trae su pasión por el jazz a la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Con más de 15 años de carrera artística, Gretchen Parlato sigue buscando abrir puertas para que el jazz no pierda su encanto musical. En entrevista, la cantante expresó su emoción por llegar por primera vez a suelo mexicano y qué es lo que, según ella, cualquier persona que busque de hacerse de un lugar en la música debe siempre recordar.



"Creo que es hermoso el puro hecho de poder despertar cada día, no es como que digas 'soy una mujer, qué haré hoy', simplemente lo soy y tengo la suerte también de ser una artista y soy cualquier otra cosa que pueda hacer y que haga bien. Manteniéndome fiel a lo que creo y siendo genuina, siempre se debe ser honesto y mantenerse enfocado, hay muy poco que la gente podrá criticarte si te mantienes enfocado".



Gretchen, quien es hija del también músico Dave Parlato, descubrió la importancia que la música tenía para ella desde temprana edad, tanto por su padre como por su abuelo, y afirmó que más que una presión es un compromiso el que tiene por seguir dejando el nombre de la familia en alto. "No sé si lo llamaría presión pero me siento muy agradecida y orgullosa de que continúo con la antorcha para pasarla en algún momento, que será cuando sea mi momento, y lo veo de una forma humilde. Es emocionante y un honor continuar con todo lo que parte de mi familia ha hecho".



Sobre las claves que cualquier persona que busque involucrarse en el jazz debe saber, subrayó, la originalidad es un ingrediente clave para que la gente te escuche.



"La gente debe saber que existen muy buenos artistas como Esperanza Spalding o Chaka Khan que desde mi punto de vista son increíblemente buenas y a la gente le atrae eso y ante eso responden. Uno debe ser curioso y genuino en su arte, mostrar esa pasión en tu arte y la gente responderá ante ello. Esta hambre comienza desde que uno es un niño, cuando se es joven y se está en la escuela, así que sólo esperamos que la gente escuche la música sin importar el género que tenga y descubran otros artistas y se den cuenta de su importancia", dijo.



La cantante estadounidense se presentará por primera vez esta noche en el Lunario del Auditorio Nacional y prometió, será una velada mágica: "Iré con un grupo de músicos completamente nuevo, así que ustedes ahora serán los primeros en escucharlos fuera de Los Ángeles. Espero que le guste y honremos a la música jazz".