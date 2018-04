Nieta: Barbara Bush con 'buen ánimo' tras problemas de salud

HOUSTON, Texas(AP )

La ex primera dama Barbara Bush, quien se encuentra grave al punto que ha decidido dejar de recibir tratamiento médico, “está de buen ánimo” y la familia está agradecida “por las oraciones y pensamientos de todos”, indicó el lunes su nieta.



El vocero de la familia Bush, Jim McGrath dijo en un comunicado de prensa el domingo que “la Señora Bush, de 92 años, ha decidido no buscar más tratamiento médico y en lugar de ello enfocarse en cuidados para su comodidad” en su casa de Houston.



Jenna Bush Hager, presentadora del programa “Today” de la cadena NBC y nieta de la ex primera dama, comentó que la señora Bush está descansando acompañada de su familia.



“Es una luchadora”, dijo Hager. “Estamos agradecidos por ella, por las oraciones y pensamientos de todos y solo quiero que sepan que el mundo es un lugar mejor porque ella está en él”.



El vocero McGrath no proporcionó detalles sobre los problemas de salud de Bush pero el lunes indicó que había padecido en los últimos años de una insuficiencia cardiaca congestiva y de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También ha sido atendida por décadas por la enfermedad de Graves, la cual es un trastorno del sistema inmunológico de la tiroides, se sometió a una cirugía de corazón por un estrechamiento severo en la válvula cardiaca principal y un año antes fue hospitalizada para una cirugía de una úlcera perforada.



Bush es una de solo dos mujeres que fueron esposa y madre de un presidente estadounidense. La otra fue Abigail Adams, esposa de John Adams _el segundo presidente del país_ y madre de John Quincy Adams, el sexto mandatario en la historia de la nación.



Bush contrajo matrimonio con George H.W. Bush el 6 de enero de 1945.



Tuvo seis hijos y ha estado casada por más tiempo que cualquier pareja presidencial en la historia de Estados Unidos.