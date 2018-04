CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

ARIES (21 marzo-20 abril) Consideras el sexo como algo muy importante y algunas veces buscarás una relación física sólo para satisfacer el llamado de tus deseos.



TAURO (21 abril-20 mayo) Es aconsejable que sigas una ocupación o profesión que requiera originalidad, habilidad intelectual y que siempre tengas cosas nuevas por hacer.



GÉMINIS (21 mayo-21 junio) Si echas a volar tu imaginación se te pueden presentar algunos contratiempos al creer que determinada persona está seriamente interesada en ti.



CÁNCER (22 junio-22 julio) Tu inconstancia puede provocar que ni siquiera los que te mantienen se preocupen por ti. No te importa si gastan en ti, pero no toleras su abandono.



LEO (23 julio-22 agosto) Utilizas tus grandes recursos tanto físicos como morales para alcanzar tus metas. Te impones retos muy ambiciosos porque tienes la preparación necesaria.



VIRGO (23 agosto-22 sept) Conforme avances en tus logros deberías continuar tu educación. Si quieres mantenerte al día y competir, tendrás que actualizarte.



LIBRA (23 sept-22 octubre) Tu curiosidad es insaciable y no tienes miedo de externar tus opiniones, porque sabes defenderlas. No soportas a las personas inseguras.



ESCORPIÓN (23 octubre-21 nov) En lugar de perder el tiempo en relaciones pasajeras, buscas continuamente a alguien que corresponda a esa forma tuya de amar. Pronto llegará.



SAGITARIO (22 nov-21 diciembre) Eres rebelde, no estás de acuerdo con ideas y doctrinas en desuso. Tu interés es participar en programas de beneficio comunitario.



CAPRICORNIO (22 dic-21 enero) Cuentas con gran capacidad para desarrollarte en cualquier rama de la ciencia, sin embargo, careces de la paciencia para el trabajo de investigación.



ACUARIO (22 enero-19 febrero) Puedes proyectarte en actividades relacionadas con la rehabilitación de inválidos o terapia física, esto te hará aliviar el sufrimiento de muchos.



PISCIS (20 feb-20 marzo) Tu desarrollo intelectual fue rápido porque no estuviste atado a experiencias pasadas, las cuales respetas, pero sientes interés por el futuro.