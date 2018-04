Tratamiento mejora supervivencia en cáncer pulmonar

CHICAGO, Illinois(AP )

Por primera vez, un tratamiento que refuerza el sistema inmunológico mejoró bastante la supervivencia de las personas recién diagnosticadas con la forma más común de cáncer pulmonar.



Es el mayor avance hasta ahora para la inmunoterapia, la cual ha tenido gran parte de su éxito hasta ahora en cánceres menos comunes.



En el estudio, el medicamento Keytruda de Merck, que se da con quimioterapia estándar, redujo a la mitad el riesgo de morir o de que el cáncer empeorara, comparado solo con la quimio después de un año. Se espera que los resultados impongan rápidamente un nuevo estándar de atención médica para unos 7 mil pacientes cada año en Estados Unidos cuyo cáncer pulmonar ya se habrá extendido para cuando sea detectado.



Otro estudio encontró que un combo de inmunoterapia, los medicamentos de Bristol-Myers Squibb Opdivo y Yervoy, funcionó mejor que la quimioterapia en cuanto a retrasar el empeoramiento de la enfermedad en pacientes con cáncer de pulmón avanzado cuyos tumores tienen muchos defectos genéticos, como los tienen casi la mitad. Pero el beneficio duró menos de dos meses en promedio y es demasiado pronto para saber si el combo mejora la supervivencia general, como lo hizo Keytruda.



Todos estos tratamientos de terapia inmunológica funcionaron solo para aproximadamente la mitad de los pacientes, pero eso es mucho mejor de lo que lo ha hecho la quimioterapia en el pasado.



"Todavía no estamos cerca de donde necesitamos estar", dijo el doctor Roy Herbst, un experto en pulmón del Centro Oncológico Yale que no participó en los estudios.



Los resultados fueron discutidos el lunes en una conferencia de la Asociación Estadounidense de Investigación del Cáncer en Chicago y publicados por el New England Journal of Medicine. Los estudios fueron patrocinados por los fabricantes de medicamentos, y muchos líderes del estudio y Herbst consultaron para las compañías.



Keytruda, Yervoy y Opdivo son inhibidores del punto de control, es decir, quitan una capa que tienen algunas células cancerosas que las oculta del sistema inmune. Los medicamentos se administran por vía intravenosa y cuestan aproximadamente 12 mil 500 dólares por mes.



El nuevo estudio, dirigido por la doctora Leena Gandhi del Perlmutter Cancer Center de NYU, da esa prueba. En el estudio, 616 pacientes recibieron quimioterapia y algunos también recibieron Keytruda. A los que no recibieron Keytruda se les permitió cambiar si su cáncer empeoraba.



Después de un año, el 69% de las personas asignadas originalmente a Keytruda estaban vivas frente al 49% de los demás, algo notable considerando que la supervivencia del segundo grupo mejoró porque la mitad de ellos terminó cambiando.