Educa niños felices y emocionalmente fuertes

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A menudo las madres de familia se esfuerzan por criar de la mejor manera a sus hijos y en ese caminar surge la pregunta: ¿Lo estaré haciendo bien? Para ayudar a contestar esta cuestión, Handy Campillo, experta en el tema y certificada por la Asociación de Disciplina Positiva como educadora de educadores en México, nos brinda consejos valiosos basados en la disciplina positiva.



La coach y miembro activo de “The Positive Discipline Association” explica en cinco pasos cómo las madres de familia pueden apoyarse en esta labor titánica que desempeñan en la actualidad, quienes además de ser mamás, aspiran a tener independencia económica mediante un trabajo que amen, a encontrar a una buena pareja con quien compartir su vida, a cumplir con un grupo social de amigos con los que puedan identificarse, entre otras cosas.



"Ahorita las mujeres queremos hacer todo, estamos jugando un rol de ser 'super woman', pasamos abrumadas, no sabemos ni por dónde empezar, y lo primero que hacemos es entrar a Internet y buscar nuestras angustias, que da como resultado artículos que nos confunden más", señaló la coach.



Es por eso que debemos irnos a los fundamentos y preparar el terreno que debemos edificar, como buenos constructores, en esta caso, hablando de la educación de nuestros hijos, y en este proceso no hay atajos, expresó.



Cinco aspectos básicos en la educación de los hijos



1.- Tener muy claras nuestras prioridades: Dios, sin hablar de religión, con respeto mutuo, cada persona es libre de creer en el ser supremo que desee, pero siempre debemos de poner como prioridad a ese Dios.



2.- La familia: Si ponemos antes nuestro trabajo que nuestra familia, todo se nos va a derrumbar, es importante estar bien en casa, para sentirse plena en lo profesional.



3.- El trabajo: Es importante para alcanzar tus aspiraciones profesionales y sentirte útil y plena.



4.- Comunidad: Relacionarte con las personas que están más cercanas a ti, con tu gente.



5.- Sociedad: Llevar una vida social sana y realizar actividades que te hagan feliz con las personas que tú elijes tener como amigos.



Las acciones



1. ayúdales a tomar decisiones



Deja que ellos decidan las cosas por sí mismos y afronten esos problemas propios cotidianos, siempre guiados por tu asesoría.



2. pon límites con amor



Delimitar qué se va a permitir, qué horarios establecer, qué prohibir y qué negociar es fundamental.



3. No intentes compensar el tiempo que no estás con ellos



Es un error que muchos padres cometen, sobre todo las madres que trabajan. Es un gran error creer que con un regalo, un juguete o simplemente con la permisividad, podemos tener a los hijos "contentos" y así recuperar ese tiempo perdido.



Mejor trata de que el tiempo que estés con ellos, sea siempre el mejor, el más sincero. Hagan cosas juntos, practiquen algún deporte, salgan a pasear, jueguen juntos juegos de mesa, cocinen o simplemente platiquen cómo les fue en su día, rían, vean una película.