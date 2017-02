Beber vino tinto tiene sus beneficios

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Desde hace tiempo se habla del vino tinto como una bebida que aporta una serie de beneficios para la salud, como protegernos de enfermedades del corazón, el cáncer y la demencia.



La novedad es que ahora los científicos dicen que el vino tinto también puede protegernos contra la pérdida de audición.



El compuesto milagroso del vino tinto



¿Qué es lo que hace tan beneficioso al vino? Se cree que uno de sus componentes químicos, el resveratrol que se encuentra en las uvas rojas y el vino tinto, es la razón principal de todos estos beneficios.



En un estudio realizado en ratas en el Hospital Henry Ford de Detroit, estas resultaron menos propensas a sufrir pérdida de audición inducida por el ruido cuando se les administró resveratrol antes de ser expuestas a ruidos fuertes durante un largo periodo de tiempo.



El resveratrol es un potente químico que parece proteger contra el proceso inflamatorio del cuerpo, lo que se relaciona con el envejecimiento, la cognición y la pérdida de la audición.



La pérdida de audición afecta a la mitad de las personas mayores de 60 años, pero muchos comienzan a sufrir problemas alrededor de los 40 o 50 años. Por lo general el proceso comienza con la muerte de células pequeñas en el oído interno, como resultado del envejecimiento.



La investigación demostró que al dar resveratrol a los animales se puede reducir el deterioro cognitivo y auditivo, según los resultados de un estudio publicados en la revista Otolaryngology-Head and Neck Surgery.



Más beneficios del vino tinto



Por otro lado, científicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén informaron que acompañar la carne roja con una copa de vino tinto puede prevenir la acumulación de colesterol en el cuerpo. Los investigadores encontraron que, después de comer carne roja u oscura, compuestos llamados malondialdehído se acumulan en el torrente sanguíneo.



Estos compuestos pueden ayudar a formar el tipo de colesterol que aumenta el riesgo de enfermedades del corazón.



Mientras tanto, beber un gran vaso de vino tinto cada día podría ayudar a prevenir el cáncer de colon, dijeron recientemente investigadores de la Universidad de Leicester.



Así que si estaba preguntándote si beber o no una copa de vino con el almuerzo ¡adelante! Será muy beneficioso para tu salud. Y lo mejor es que no solo es una cuestión de salud sino también de sabor, y ahora sabrás combinar perfectamente el vino y las comidas luego de leer esto.



