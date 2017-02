Qué es y cómo te afecta la endometriosis

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Endometriosis es una de las causas más comunes de infertilidad en las mujeres, afecta a aproximadamente 1 de cada 10 mujeres durante sus años reproductivos; es decir, entre las edades de 15 a 49 años. Hoy les daré todos los detalles sobre esta enfermedad, entre ellos las causas, los síntomas y su tratamiento.



El endometrio es el tejido conjuntivo que recubre el interior de nuestro útero. La endometriosis es una enfermedad crónica que consiste en la aparición y crecimiento de tejido del endometrio fuera del útero, sobre todo en la cavidad pélvica y crecimiento del tejido o también en los ovarios, detrás del útero, en los ligamentos uterinos, en la vejiga urinaria o en el intestino.



LOS PRINCIPALES SÍNTOMAS DE LA ENDOMETRIOSIS SON:



Dolor pélvico

Períodos dolorosos

Ovulación dolorosa

Dolor durante o después de la relación sexual

Sangrado abundante

Fatiga e infertilidad



Todo esto hace que las mujeres tengan un impacto negativo en su bienestar físico, mental y social. Para explicarlo de una forma más sencilla, el Dr. Juan Carlos Vega nos aclarará todas las dudas al respecto.



Si quieres quedar embarazada y has tenido algunos de estos síntomas, no dejes de acudir a un especialista, ya que la endometriosis es una enfermedad que se trata para que la mujer pueda lograr el embarazo, pero es incurable. Vega nos explica que la causa es multifactorial, hay varias teorías de tipo inmunológica pero la más común es la “menstruación retrógrada”, es decir; que cuando la mujer tiene la menstruación, la sangre se regresa por las trompas de Falopio, lo que genera la formación de implantes de endometrio en la pelvis, éstos crecen y cada vez que la paciente menstrúa, hay sangre en la cavidad.



Además, el Dr. nos aclara que en algunos casos también se pueden formar “endometriomas”, es decir, acumulación de sangre en los ovarios. Esta enfermedad es complicada, ya que produce adherencias pélvicas que pueden comprometer las trompas de Falopio.



CUÁL ES EL TRATAMIENTO DE LA ENDOMETRIOSIS



Con respecto al tratamiento, suele basarse en algunos casos en medicamentos hormonales como Visanne; y en otros, en el método quirúrgico. En este aspecto es importante resaltar que la única forma de que un doctor nos dé un diagnóstico de endometriosis, es realizando la laparoscopía.



Cuando una paciente tiene los síntomas característicos de este padecimiento, a través de un ultrasonido es que se genera la sospecha, por la visibilidad de “endometriomas” en los ovarios; posteriormente a ello tiene que ser sometida a una laparoscopía para que el especialista pueda ver realmente lo que está pasando y si hay que quemar los implantes de endometrio formados.



Si has sido diagnosticada con endometriosis no te preocupes, la buena noticia es que sí puedes quedar embarazada, sólo sigue el tratamiento al pie de la letra y verás que lo lograrás.