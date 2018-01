Caravaggio llega al Museo Nacional de Arte en febrero

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El Museo Nacional de Arte (Munal) está de manteles largos. A través de sus redes sociales, la pinacoteca anunció que traerá a México una de las obras de Caravaggio, considerado el primer gran exponente del barroco.



Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610), autor de pinturas como El sacrificio de Isaac, Baco y La cabeza de Medusa, tuvo una vida polémica, no exenta de problemas con la justicia.



Aunque el Munal no ha revelado qué cuadro robará la atención de su público, indicó que podrá verse a partir del 22 de febrero, como parte de su próxima exposición. Y, para que no quede duda, la pintura es original, no una réplica, aclaró el museo a través de su cuenta en Facebook.



El recinto explicó que es poco habitual que un cuadro de Caravaggio salga del Musei Capitalini de Italia, por lo que se tratará de una exposición que no puedes dejar pasar.



¡Que empiece la cuenta regresiva...!