Año del perro para el mono: Horóscopo chino

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El Mono, el más inteligente de todos los signos y también el más simpático. Alegres y divertidos.



Cuentan con una gran agilidad mental y mucha creatividad. Aunque suelen ser generosos y sentimentales pueden ser manipuladores. Son adversarios temibles, hábiles y diplomáticos. Aparentemente, superficiales, pero en el fondo son sabios. No soportan el aburrimiento.



Año de metas para los nativos de este signo, concreciones. Año en el que el mono debe cultivar la sabiduría y el sentido común para aprender a aceptar sus errores con filosofía y a autoanalizarse.



Al mono le esperan varios frentes con sus proyectos al mismo tiempo, mientras que tiene un ojo vigilante sobre la gente que pudiera hacerle daño y mantiene distancia. Hará creer que les ha dado su cooperación y su atención, pero no será así.



Se esperan disputas de negocios y conflictos de intereses que tienen que ver con su empresa.



Este año servirá para que los monos tomen conciencia de acciones perdidas y las consecuencias que han traído en su vida por el comportamiento de su pasado. Además, el perro será benevolente con los nacidos bajo este signo y les dará un periodo de recompensa, como el pago de deudas por parte de aquellos que les afectaron o lastimaron.



Habrá aspectos legales que atender, será un periodo difícil, pero al final saldrá venturoso. Deben cuidar su salud, la alimentación y acudir al médico.



En el aspecto sentimental, situaciones pasadas perturbarán su tranquilidad emocional. Este año le harán ser más altruista y honesto.



Llega a su vida el amor verdadero y se trata de una persona que conoció durante el año.



En el aspecto económico, el mono debe tener cuidado con las inversiones que ofrecen perspectivas de ingresos rápidos y significativos. El mono tiene como lección que debe aprender a contar con sus propios medios, para ello debe trabajar mucho autoanálisis e introspección.



Su economía mejorará en la segunda mitad de este 2018.



Si naciste en 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, perteneces a este signo



Elemento: Metal



Estación: Verano



Mes: Agosto



Mes del Dragón (abril 2018)



Mes de la Serpiente (mayo 2018)



Mes de la Rata (diciembre 2018)



Ceremonia para la prosperidad



Realizarla en Luna nueva: En una maceta de barro coloca un espejo redondo u octagonal de 9 centímetros de diámetro y en el fondo de la maceta mete 99 monedas chinas; siembra una planta de hojas redondas y de tallos ascendentes. Ubícala cerca de la puerta principal.



TIP: Para el dinero, decora tu sala con tres cojines morados.



Mono-Aries

Luchador y entusiasta, controla sus impulsos, actúa en el momento oportuno. Irresistible y brillante. Su lucha es para ganar. Su genialidad sorprende, no olvida las lecciones aprendidas. Su personalidad cautiva, atrae. Es franco manipulador, pero eso lo hace atractivo.



Mono-Tauro

Tiene excelente memoria y cuidado, porque es un vengador cuando le pisan la cola. Necesita dinero para sentirse cómodo. Materialista y sensual. Sentimental y tierno, aunque conserva los pies en la tierra. Usa su inteligencia para construir y edificar. Reflexiona antes de actuar.



Mono-Géminis

Es un mono superdotado, muy inteligente. Nervioso e inquieto, corre y no se queda en su lugar. Coquetea para comprobar sus encantos. Detesta aburrirse, se interesa en todo, no se detiene ante nada. Es versátil, manipula la verdad.



Mono-Cáncer

Es muy creativo, cuenta y cuenta, puede innovar, invertir, mentir. Tiene el don de que es muy exagerado. Es encantador, tiene sentido común, es diplomático y es adorado y siente instintivamente necesidad de sentirse acompañado.



Mono-Leo

Es el rey de sus hermanos monos. Necesita sentirse admirado. No intente burlarse de este mono porque lo lamentará; es rencoroso y no pensará dos veces en vengarse. Noble y generoso, lo ordinario le aburre.



Mono-Virgo

Siempre está tenso, se siente dividido. Su fantasía y su inteligencia chocan con la necesidad de orden de rigor. Es nervioso y por ello debe trabajar en sus contradicciones. No se siente inferior como los Virgo, él se sabe más fuerte.



Mono-Libra

Mundano y sociable a más no poder, este mono adora comunicarse, es muy conversador. No puede vivir sin su grupo. Es diplomático, tiene el don de hacerse indispensable; gentil, le molestan las discusiones. Es tierno, humano y sensible a las necesidades de los otros. Deja la impresión de que ha comprendido a los demás.



Mono-Escorpión

Inteligente, cínico, le gusta el humor negro, se plantea y reflexiona sobre su propia existencia. Es crítico y no se deja guiar por las apariencias. Es ansioso y curioso, utiliza lo que aprende para lograr sus metas. Enemigo para temer.



Mono-Sagitario

Brillante, comprensivo, indulgente. Es el mono perfecto. Aunque tiene su lado cizañoso y problemático, ve la vida de color de rosa. Sueña con nuevos horizontes, pero es poco aventurero. No intente cerrarle la jaula porque se convertirá en un mono rabioso y peligroso.



Mono-Capricornio

Es desconfiado, sólo confía en él mismo. Siempre fiel a sus convicciones, es muy exigente, puede mostrarse flexible, pero no renuncia a sus ideas. Es un mono de palabra. Prefiere estar solo, es frío, tranquilo pero desconfiado.



Mono-Sagitario

Este mono piensa y desea descubrir algo para quedar plasmado en la historia. Hace lo posible por que se note que es diferente. Visionario, científico y creador. Descubre e inventa. En la vida real no es práctico, es rebuscado. Se le olvida dejar sus pies en la tierra, no ofrece seguridad a sus parejas. Excelente amigo.



Mono-Piscis

Actor nato, no le gustan ni el esfuerzo ni la lucha para alcanzar objetivos. No le gusta estar encerrado. Tiene algo de intuitivo y sensible. Comprende todo, advierte las necesidades del prójimo y da respuestas a las preguntas de todos. Se adapta rápidamente a los distintos escenarios.

Color de cartera para aspectar su Economía durante el año del perro de tierra 2018: verde.