Cosas que ocurren cuando viven juntos

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La frase y vivieron felices para siempre no siempre va de la mano con la realidad, pues son varios los factores que determinan la forma en que va la relación.



Cuando decidimos vivir con nuestra media naranja nos damos cuenta de todos los defectos de nuestro amorcito y él se da cuenta de los nuestros, por lo que comienza el verdadero significado de la palabra pareja. Así que aquí te dejamos un listado de todas esas cosas a las que se han de enfrentar.



1. Verifiquen la cuenta del gas. Parece tonto, pero hay miles de discusiones por no pagar a tiempo el gas, ya que no es nada agradable tener que bañarte con agua fría.



2.- Repartan los gastos. La renta y los servicios que ambos utilizan deben de ser pagados por partes iguales, esto les ayudará a no atrasarse con ellos y poder llevar un calendario de gastos.



3.-Llenen una lista del súper. Por mucho que quieras a tu amor estamos seguras de que no llevas el control de sus accesorios preferidos, por lo que se te pueden olvidar comprarlos y créenos, el no llevar su desodorante favorito puede convertirse en todo un drama.



4.- Tolerancia. Vamos que ya son un equipo. Habrá ocasiones que no te guste ver el fútbol o a él no le agradará ver tu película favorita, pero es ahí donde la tolerancia tiene que estar presente en todo momento.



5.- Pongan reglas. El compartir un hogar es complicado, por lo que te recomendamos pongan reglas desde un inicio, pues quizá no te parezca que no lave los platos o pase cuando terminas de limpiar el piso.