¿Qué comen los millenials?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Los millenials es un término que se utiliza para referirse a los jóvenes de las nuevas generaciones. Pero, ¿quiénes son los millennials?En Artículos publicados en el New York Times , el termino millennials describe a los nacidos entre 1981 y 1995, jóvenes entre 20 y 35 años que alcanzaron la mayoría de edad (en pleno éxito económico ante la crisis) en este nuevo milenio.Los millennials son, por tanto, la futura generación de consumidores y usuarios, un mercado sustancial con nuevas características, necesidades y demandas que conviene conocer por las repercusiones y transformaciones que exigirá a las empresas.A la hora de buscar lugares donde comer no les gustan las tonterías. Buena cocina y buen producto a un precio justo es lo que buscan, y nada de etiqueta. Si lo que comen está rico no les importará hacer cola, comer en una banqueta o que no haya manteles de tela ni servilletas.Mientras que algunos disfrutan comiendo snacks y admiten no tener un patrón alimentario fijo, el resto cuida su alimentación al límite, declarándose devotos de la comida saludable y sustentable.Por ello están siempre abiertos a experimentar con cualquier tipo de comida, y cuanto más exótica sea es mejor: Ceviches, nigiris, samosas, gyozas, hummus… Para ellos la técnica queda en un segundo término, lo importante aquí es el sabor de la comida y la creatividad a la hora de mezclar ingredientes.Son mucho más críticos, exigentes y volátiles. De hecho, un 86% de los consumidores actuales declaró que dejaría comprar o consumir en un negocio debido a una mala experiencia de cliente, frente al 59% de hace 4 años. Así lo publican las revistas Bon Appetite y Forbes.Esta realidad debería encaminar a las empresas a situar la experiencia del consumidor en el eje central de su estrategia, en términos de relación, comunicación y organización. Para ello, las empresas deben dejar de concentrarse en las características del producto, para identificar las experiencias del usuario. Los negocios ya no son sólo servicios y productos, son también relaciones y la experiencia es casi tan relevante como el propio producto.No son clientes fieles, al contrario, pero sí son agradecidos. No hay que defraudarlos. Los millennials son clientes que no buscan exclusivamente una buena atención, sino que exigen personalización y esperan que la empresa se adecúe a sus preferencias.Para atender sus demandas, los restaurantes deben ampliar el conocimiento sobre sus clientes incorporando información social sobre ellos con la idea de aportarles más valor.Para elegir restaurante, recurren a las recomendaciones que encuentran en sus redes sociales favoritas. Para reservar una mesa o hacer la compra utilizan internet. ¡Sin conexión no hay vida! Enganchados a la wifi y al 4G.Vegetarianos, veganos, locavores, glutenfree… Son decisiones bien pensadas. No modas pasajeras y no gourmets ostentosos. Según datos extraídos del estudio del Center for Cuinary Developmental, el 70% de los millennials declara no comprar agua envasada por su alto impacto medioambiental. Salud y medioambiente son para ellos la misma cosa. Están informados sobre el tema y saben lo que quieren.El mayor error es pretender engañarlos. Todos los alimentos tienen una historia y les encanta descubrirlas. Por eso gran parte prefiere comprar en mercados locales y descubrir al frutero, pescadero o charcutero y puedan contarles sobre los productos que están adquiriendo.Esta necesidad por saber acerca de los productos que comen es extensible a los restaurantes. Cuanto más les cuenten sobre lo que hay en el plato mucho mejor.Estamos ante una nueva tendencia en la que compartir mesa es importante. A los millennials también les divierte cenar con desconocidos o ir de compras en grupo. Es una nueva manifestación del espíritu de tribu que está tomando mucha relevancia.