Animales en tiendas en mascotas provendrán de refugios

(Tomada de la Red)

A partir de 2019, las tiendas de mascotas trabajaran bajo una nueva legislación que les pide que todos los perros, gatos y conejos que se venden en las tiendas de mascotas deben venir de refugios de animales o organizaciones de rescate sin fines de lucro.El proyecto de ley, AB 485 trabajará para reducir la cría masiva de mascotas en "fábricas de cachorros" y "fábricas de gatitos", donde a menudo se enfrentan a abusos y condiciones de vida poco saludables.Cualquier dueño de una tienda de mascotas que no cumpla será multado con $500 por cada animal en violación de la ley."Esta es una gran victoria para nuestros amigos de cuatro patas, por supuesto", dijo el asambleísta del autor del proyecto de ley Patrick O'Donnell (D-Long Beach) en un comunicado.El grupo de defensa social Compasión Social en la legislación y múltiples grupos de rescate de animales, bienestar y refugio apoyaron la medida.The American Kennel Club y California Retailers Assn. Estaban entre los grupos que se opusieron.Quienes se oponen también son los propietarios de tiendas de mascotas, temen que limite a los consumidores el acceso a las razas de animales populares . También destacan que el historial médico de los animales en los refugios no siempre se conoce, lo que causa un riesgo potencial para el posible propietario. Sin embargo, la ley permitirá a las personas comprar animales directamente de los criadores privados."AB 485 impide que todos los amantes de las mascotas de California tengan acceso a criadores profesionales, licenciados y éticos comerciales", dijo Sheila Goffe, vicepresidenta de relaciones gubernamentales para el club de la perrera, en un comunicado. "Esto no es bueno para los californianos o sus animales de compañía".De acuerdo con la Humane Society, todavía hay al menos 10,000 fábricas de cachorros en los Estados Unidos, muchas de las cuales no están reguladas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.En la actualidad, se estima que 1,5 millones de animales se alojan en refugios en Estados Unidos al año y aproximadamente el 99% de los perros vendidos en tiendas de mascotas en todo el país provienen de fábricas de cachorros.Fuente:https://www.debate.com.mx/mundo/California-el-primer-estado-en-requerir-a-tiendas-de-mascotas-vender-animales-rescatados-20171015-0054.html