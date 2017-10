Mitos de las estrías

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

A veces desaparecen, en ocasiones regresan y muy de vez en cuando vienen a arruinarte la vida. Pero no son de temer, TODAS las tenemos o las tendremos en algún momento y, a veces, no son un problema de estética, sino marcas de guerraEs imposible prevenirlas: Aunque es cierto que tu genética juega un rol muy importante en la aparición de estrías, SÍ hay una forma de prevenirlas… y esa es a través de una hidratación correcta de la piel. Mantener tu piel humectada te asegurará máxima elasticidad.Las chicas flacas no tienen estrías: La estrías son causadas por exactamente lo que su nombre sugiere: estiramiento de la piel. Esto puede suceder durante la pubertad, el embarazo, y como resultado de un aumento o pérdida de peso drástico. En conclusión, las mujeres delgadas no están exentas de subir de peso o bajarlo, mucho menos de la pubertad y el embarazo… ¿o sí?Bajar de peso hará que desaparezcan: De hecho, si la pérdida de peso es drástica, en lugar de desaparecer las estrías, podría generar más. El punto es no bajar más de 1 kilo a la semana para permitirle a tu cuerpo un buen proceso de adaptación.Las estrías se desvanecen solas: Aunque sí pueden desvanecerse eventualmente, un tratamiento podría ayudarte. Por ejemplo, los productos con vitamina A y E mejoran la elasticidad y promueven el crecimiento de nuevo colágeno, el cual mejora la textura y tono de la piel.Sólo las mujeres tienen estrías: Para nada. Aunque las mujeres son más propensas a tener estrías por los cambios ya mencionados anteriormente, los hombres, especialmente aquellos que tienden a tener fluctuaciones en su peso, también pueden tenerlas. Y claro, entre mujeres las estrías son todo tema, pero a pocos hombres les importan ese tipo de marcas.}FUENTE: Eme de Mujer