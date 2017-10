¿Ahuyentas a los hombre sin darte cuenta?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

hay ciertas características de una chica que los hombres de plano no toleran. Y está bien, vaya, cada quien tiene sus gustos, pero en este caso podemos encontrar un patrón.Uñas largas: Aunque pienses que las uñas largas son súper atractivas, la verdad es que hay una línea muy delgada entre lo elegante y lo vulgar. A un hombre le pueden gustar las uñas naturales largas o cortas, pero cuando están TAN largas, que lo lastiman durante el sexo o mientras se toman la mano, simplemente no estarán a gusto.Mucho perfume: Oler bien es importante, pero si estás tan obsesionada con tu perfume que el aroma se impregna completamente a tu piel… TODOS lo notarán, y créeme, no será para bien.Lucir muy desesperada: Si ya de por sí los hombres creen que estamos locas, ¿te imaginas que se topen con una mujer que parece muy desesperada? Quieren una novia que los quiera, no una mujer que no pueda vivir sin ellos. Y, ¿crees que una actitud así te conviene? Debes ser independiente, pero también deberías poder depender de tu pareja cuando lo necesites.Hacerse la tonta: Hay MUCHAS chicas que creen que hacerse la tonta es lindo, pero un hombre decente quiere a una mujer con la que pueda platicar y que tenga opiniones propias. ¡Sé tú misma! Ésta es la regla número uno para encontrar pareja… no un acostón.Hablar mucho del ex: ¿Te sigue gustando tu ex? Entonces obviamente ahuyentarás a montones de hombres. Y no por el ex… sino porque nadie quiere salir con una chica que está enamorada de alguien más.Piénsalo 2 veces, ¿en verdad estás lista para salir con otros hombres?Ser agresiva: Está bien tener un poco de actitud, quizá ser un poquito ruda, pero si esa rudeza sobrepasa los límites físicos, ¡aguas! No estoy diciendo que debas ser una linda chica todo el tiempo, TODOS tenemos malos días, pero si eres de esas chicas que siempre le anda pegando a los demás, ¿cómo esperas que ellos te respondan?Mucho chisme: Si te escucha hablar muy mal de otra chica, ella no se verá mal, sino tú. Aunque lo que estés diciendo sea verdad, darás una mala impresión con los demás, especialmente en hombres, quienes supuestamente odian a las chicas chismosas (aunque en realidad ellos mismos son mega chismosos).FUENTE: Eme de Mujer