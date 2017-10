Hotel futurista por 719 pesos

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Para echarnos una “pestañita” o recargar nuestros dispositivos móviles mientras esperamos la salida de un vuelo, ya no es necesario hacerlo en las sillas o el suelo del aeropuerto. Recientemente, en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se inauguró Izzzleep, el primer concepto de hospedaje inteligente que consiste en descansar dentro de una cápsula, como ya sucede en otras partes del mundo.



Pero ¿qué hace tan novedoso a este hotel futurista? Nosotros te lo decimos.



El diseño Las 40 cápsulas que forman Izzzleep fueron diseñadas en bra de vidrio blanca, en Japón. Están divididas en dos secciones: una para mujeres y otra para hombres. En cada una hay 20 compartimientos, en bloques de dos, como si fuesen literas.



Cada cápsula es de uso individual, por lo que parejas y familias deberán rentar una por cada integrante. Solo se podrán hospedar menores de edad si van acompañados por un adulto.



También debes saber que está prohibido hablar por celular en la zonas de los dormitorios. Las áreas comunes están destinadas para ello. Servicios adicionales A tu llegada se te proporciona un par de calcetines, tapones de oídos y un locker con espacio suciente para una maleta mediana.



En caso de que necesites guardar más equipaje, podrás solicitar apoyo a la administración (sujeto a disponibilidad) o utilizar los servicios de resguardo adicional que ofrece el aeropuerto. Además, dispones de una frazada, toalla, botella de agua y acceso a las regaderas.



Izzzleep no está permitido accesar con alimentos, tampoco el hotel cuenta con servicio de restaurante. Sin embargo, hay locales de comida muy cerca. Incluso, para los fumadores, las áreas asignadas del aeropuerto para el consumo de cigarros se localizan a 10 metros, al igual que el estacionamiento.



El hotel cápsula no solo es para descansar, el viajero también tiene la oportunidad de pagar solo por el uso de regaderas. En este caso, la tarifa es de 154 pesos: incluye toalla, champú, jabón e impuestos.



Reservaciones Se cuenta con dos modelos de reservación para las cápsulas: puede ser por horas o por día, como en un hotel tradicional. Si solo quieres descansar poco tiempo, el mínimo es de dos horas.



La tarifa es de 160 pesos por hora, con impuestos incluidos. Si quieres hospedaje de una noche completa, entonces el acceso es a partir del mediodía y la salida a las 10 de la mañana.



La tarifa es de 719 pesos, con impuestos. Aunque puedes llegar al hotel y solicitar una habitación, lo recomendable es hacer una reserva a través de internet. El pago completo se solicita al momento de hacer el check-in.



No se permite el acceso con mascotas. Próximamente Izzzleep ya trabaja en la instalación de otro hotel cápsula en la Terminal 2 del aeropuerto.



El proyecto está contemplado para albergar 60 habitaciones. En los próximos años, se abrirán más sucursales en los principales aeropuertos de México, como Guadalajara y Tijuana.



UBÍCALO Izzzleep está situado en la planta alta de salidas y llegadas internacionales de la Terminal 1, entre el acceso al estacionamiento y el pasillo que lleva al hotel Courtyard Marriott. Abre las las 24 horas, todo el año. ¿Quieres reservar? Tel. 2599 1434. www.izzzleep.com