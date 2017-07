Hámster: también puede ser la mascota ideal

(Tomada de la Red)

Los hámsteres pueden ser lindas pequeñas mascotas para niños y adultos. Ser propietario de un hámster realmente puede ser una experiencia gratificante, pero es importante conocer los conceptos básicos de los hámsters como mascotas antes de profundizar en los pros y los contras. De esta manera se puede saber si esta es la mascota ideal.







ROEDORES



Un hámster es un tipo de roedor que se identifica por tener una cola corta y un cuerpo robusto, también tiene las mejillas hinchadas con bolsas. Hay otros tipos de roedores mascotas que se pueden elegir, incluyendo ratones, ratas y jerbos. Los hámsteres se comparan a menudo con los jerbos, pero no son lo mismo.



Estos animalitos son un tipo de mascota que va a vivir tanto tiempo como los gatos o perros, normalmente viven unos pocos años. Su promedio de vida es de alrededor de 2 años, pero todo depende del tipo de hámster que tenga, los sirios, por ejemplo, tienen la esperanza de vida más corta, pero los Roborovskii viven más tiempo.







CUIDADOS



Todos los animales domésticos requieren un compromiso de tiempo y dinero. Sin embargo, la posesión de un hámster puede ser muy asequible. Hay algunos suministros que debe tener con el fin de mantener de forma segura a su hámster en casa. Esto incluye una jaula, alimentación, ropa de cama, botellas de agua, ruedas, juguetes y escondites. El costo total de todos estos suministros normalmente no suele ser muy alto.











Ventajas



Estos roedores son perfectos para los amantes de los animales con presupuesto limitado o poco tiempo para atender.







Animal pequeño: Es importante tener en cuenta que los hámsteres son un tipo de roedor. Esto significa que son muy pequeños y no ocupan mucho espacio. Los animales más grandes, como los perros y los gatos pueden tomar más espacio dentro de su casa y tienen que ser cuidados todo el tiempo. Sin embargo, estos son pequeños y normalmente permanecen dentro de las jaulas que se pueden colocar de manera que no molesten.





Menos malos olores: A nadie le gusta tener las manos malolientes después de manipular los espacios de sus mascotas. Los hámsteres son, naturalmente, animales que producen muy poco mal olor en comparación con el olor que otros animales pueden tener. Son limpiadores exigentes.













Cuidado fácil: Uno de los mayores beneficios de tener un hámster es que la atención está específicamente diseñada para ser fácil. No se necesita mucho esfuerzo para cuidarlo, esto significa que los niños pequeños pueden manejar la responsabilidad de cuidarlo y puede hacer una gran primera mascota.





Entretenido: Pueden realmente ser mascotas dulces y divertidas para tener en casa. Ellos tienen sus personalidades únicas. Niños o adultos pueden disfrutar viéndolos jugar y explorar su jaula. Además, es suficientemente pequeño como para caber dentro de sus manos y jugar con él para hacer más fácil la unión.





Asequible: No sólo su cuidado es bastante fácil, sino que no se requiere gastar mucho dinero para su manutención. Ser propietario de un hámster es un gasto relativamente asequible.





Son muy lindos: La forma y la cara linda del hámster es una de las mejores características de esta pequeña mascota. Su rechoncha forma con aspecto de mini-oso, su cabeza redonda y cola muy corta, le dan un toque de ternura.



