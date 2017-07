Vacaciones veraniegas con las mascotas

(Tomada de la Red)

Ir de vacaciones junto a tu mascota se ha convertido en una realidad para todo aquel que le cueste separarse de su animal de compañía. Así lo hacen posible dos establecimientos situados en Salou, Camping&Resort Sanguí y hotel Cala Font. Ambos admiten animales de compañía en sus recintos.El Camping&Resort Sangulí dispone de una nueva zona Pet Club para que sus campistas puedan traer a sus mascotas. Esta área cuenta con una zona de Agility donde los animales, perros principalmente, pueden hacer ejercicio para mejorar su salud, también hay un pipican donde los amos pueden dejar a las mascotas libres en ese recinto para que corran y puedan hacer sus necesidades. La última zona del Pet Club y la más estelar es la Dog Pool, donde los perros pueden darse un chapuzón.En las instalaciones del camping se admiten animales domésticos, excepto los peligrosos. En el momento de hacer el ‘check in’, los clientes que vienen con animales deben registrarse y llevar la documentación con el carné de vacunación y un documento que acredite que el animal lleva un chip incorporado.Cada persona puede llevar hasta tres mascotas. Los animales aparte de acompañar a sus amos por las propias parcelas del camping, también pueden hacerlo en otras zonas del Sangulí, como algunos bares y restaurantes, las recepciones tanto la del camping como la del resort, dos tiendas, la lavandería y la zona deportiva.Durante este verano, las mascotas no tendrán que pagar un suplemento económico para acceder al Pet Club, una acción muy bien vista por los clientes donde quedan muy satisfechos y van repitiendo la experiencia cada año.El Pet Club del Camping&Res-ort Sangulí Salou será gratis este añoLos propietarios, afirman que los perros que van a la piscina, suelen ser más de raza pequeña que de raza grande y que no hay quejas de personas que estén en contra del establecimiento, al contrario, hasta el momento, tanto el Pet Club en general como la Dog Pool está siendo un éxito y ha tenido muy buena aceptación por parte de los clientes ya que, para la gente con animales, ellos son parte de la familia. Entonces, el hecho de contar con un espacio para ellos, lo valoran de manera muy positiva.Otro establecimiento que admite perros es el hotel Cala Font de Salou, que de las 312 habitaciones que lo forman, 25 están habilitadas para recibir a animales, los más frecuentes son hámsteres, gatos, conejos y obviamente, perros.Espacios limitadosLa zona, catalogada como ‘Pet Friendly’, tiene muchas peticiones, sobre todo en temporada veraniega. Desde el hotel Cala Font, aseguran que los clientes lo visitan habitualmente, gracias a las asequibles tarifas que ofrecen a sus huéspedes. El que quiera llevar a su mascota podrá hacerlo pagando la tarifa habitual para cualquier cliente más un suplemento de 14 euros por animal que le acompañe a la habitación.Los animales pueden bañarse, correr y jugar junto a sus amosEl objetivo es sin duda, hacer sentir a la mascota como un huésped más dentro del hotel.El animal puede desplazarse únicamente por espacios limitados designados por el propio hotel, los perros pueden ir por el pasillo y la recepción. La planta baja es la zona habilitada y donde se encuentran las 25 habitaciones.No existe ningún inconveniente de que el animal se quede solo en la habitación mientras el amo va a la piscina a darse un chapuzón, se toma algo en la cafetería o cena en el restaurante. A estos lugares no tienen acceso los animales, sobre todo por motivos higiénicos, ya que son zonas donde va mucha gente y no todos tienen mascota.Los animales podrán quedarse solos en la habitción del hotelEs de vital importancia, en ambos establecimientos, llevar al perro atado con correa, sobre todo en zonas donde transita más gente y puede haber niños, así tener al perro bien controlado y poder controlar su higiene. Cabe destacar también la necesidad de recoger los excrementos que dejan los animales por tal de facilitar a los servicios de limpieza todas sus labores.Fuente:https://www.diaridetarragona.com/naltros/Vacaciones-veraniegas-con-las-mascotas-20170715-0009.html