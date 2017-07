Detecta el cáncer en la piel

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Para saber si es un simple lunar o cáncer de piel, es súper importante que cheques tu piel cada mes. ¿Por qué? El cáncer de piel empieza como manchas irregulares, y a menos de que conozcas bien tu piel, estoy segura de que no sabrás cómo identificarlos.



Lunar natural



Qué es: Un lunar es una mancha inocente que se desarrolla en la infancia o más adelante. Puede encontrarse en cualquier lugar y no hace ningún daño.



Cómo se ve: Típicamente es más pequeño que la goma de un lápiz; son redondos y simétricos con bordes suaves y un color unificado. Usualmente no evolucionan ni cambian de forma.

Queratosis actínica



Qué es: La queratosis actínica es un tumor precanceroso común usualmente localizado en el cuero cabelludo, rostro, manos y codos. Deben ser removidos porque del 5 al 10% de ellos se vuelven cancerígenos.



Cómo se ve: Se ve como un parche rosado o rojo áspero, de color carne, tal vez escamoso y con comezón.



Carcinoma de células basales



Qué es: Causado por daño solar y típicamente localizado en el rostro, este tipo de cáncer es fácil de tratar, siempre y cuando se diagnostique a tiempo.



Cómo se ve: Normalmente aparece como un parche rosado o rojo que sangra o forma costra. Es como un barrito que regresa, y regresa, y regresa.



Carcinoma de células escamosas



Qué es: Este tipo de cáncer usualmente aparece en el cuerpo, piernas o manos y es curable si se diagnostica a tiempo.

Cómo se ve: Notarás un crecimiento grueso que puede pelarse o sangrar. Al mismo tiempo puede tener un borde irregular. En realidad se parece más a una verruga que a una espinilla.

Melanoma



Qué es: El tipo de cáncer más serio y peligroso que no sólo se esparce rápidamente, sino que puede ser mortal. Desafortunadamente el melanoma se encuentra, en el caso de mujeres, en las piernas, raramente en el rostro. En el caso de los hombres, se encuentra comúnmente en el torso.



Cómo se ve: La señal de alerta más importante es un crecimiento oscuro, de forma irregular con coloración café-rojizo o negro no uniforme.



FUENTE: http://mx.emedemujer.com/salud-belleza/lunar-cancer-piel/