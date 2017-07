Elimina los malos olores de tu baño

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

El baño puede ser un lugar muy limpio; pero también muy sucio todo depende de con cuanta regularidad se limpie. Debido a la humedad y las necesidades fisiológicas realizadas, pueden desarrollarse algunos olores en el baño nada agradables. Aquí algunas soluciones para eliminarlos rápidamente.



-Si ya hay malos olores presentes puedes tomar bolas de algodón, humedecerlas con esencia de vainilla e ir colocándolas en distintos puntos del baño.



–Hierve agua con clavos de olor y esparce el vapor de la misma en el baño, esto es ideal para ambientar cualquier espacio de la casa y representa una solución rápida y económica. Pueden usar canela, o incluso la cascara de cítricos como limón, mandarina o naranja.



-Si hay niños en la casa, edúcalos sobre la importancia de tirar los deshechos en su lugar y ser cuidadosos al momento de bañarse o usar el baño. Bajar el inodoro, no regar nada, etc.



-Haz ambientadores naturales con la esencia de tu preferencia, puede ser lavanda, romero… Cóloca en un recipiente tipo spray, agua y dos cucharadas de bicarbonato, agita hasta mezclar bien y agrega unas gotas de la esencia y agita.



Recuerda que estas estancias son las más privadas de la casa; y no basta el vapor de la ducha ni los perfumes de tu kit de belleza. Si mantienes los cuartos de baño inmaculados, tú y tu familia serán muchos menos propensos a contraer cualquier virus o enfermedad.



-Limpia como máximo cada 15 días, con productos desinfectantes, no dejes acumular nada que profuzca moho, hongos, ropa sucia o prendas y toallas mojadas. Además dedica tiempo a todo, cortinas, alfombras, rincones, llaves, suelo, paredes y techo. Y saca la basura con frecuencia.



FUENTE: http://mx.emedemujer.com/hogar/trucos-eliminar-los-olores-del-bano/