Un lugar feliz para que tu mascota no te extrañe

(Tomada de la Red)

En las inmediaciones entre Toluca y Metepec, en el Estado de México, un grupo de jóvenes veterinarios y especialistas en pequeñas especies animales crearon un nuevo servicio para los amantes de las mascotas: se trata de una guardería y hotel para perros de nombre "Pet Style", donde los canes son tratados casi como seres humanos o todavía mejor.

Javier Salgado Guadarrama, el dueño y gerente, platicó que hace varios años comenzó con una estética canina y servicio médico veterinario como cualquier otro, donde los propietarios llevan a sus mascotas para vacunar, revisiones periódicas o atención a la salud; sin embargo, en la medida en que se propagó la cultura de cuidado y responsabilidad sobre los animales, también creció la demanda de servicios especializados.

"Los dueños de los perros son muy especiales, hay que decir que los tiempos se transformaron, no es tan fácil tener hijos ni acceder al poder adquisitivo necesario para cuidar un bebé y darle la vida que merecen. En ese mismo sentido, las parejas jóvenes —y quienes no lo son tanto—, decidieron criar mascotas, sobre todo perros, a quienes procuran más que si fuera un ser humano", consideró.

Este lugar ubicado en el bulevar Las Torres, antes de llegar a Tecnológico, por donde atraviesa la vía del nuevo Tren Interurbano México-Toluca, cuenta con una alberca que los dueños del hotel llenan durante periodos vacacionales y los meses cuando el pasto del jardín es verde, para evitar un lodazal, además de asegurarse que los cambios de clima no le harán daño a las especies bajo su cuidado, explicó el especialista.

También tienen jaulas que son cuartos acondicionados para cada mascota, porque algunas no son tan sociables con especies de tamaño mediano o pequeño, puede ser que las hembras se encuentran en celo o que por sus características físicas y de humor no son afines con otros perros, de modo que sirven para resguardar a quienes no pueden salir y mantener la armonía entre ellos.

El hotel tiene costos por día que van de los 220 a los 300 pesos según el tamaño que va de mini a gigante y si le brindarán alimento; también existe el paquete sin comida de 180 a 260 pesos, mientras que la guardería va de los 110 pesos a los 150 por día si requieren comida, o de 90 a 130 pesos sin darles de comer.



Buenos modales

Salgado Guadarrama platicó que en este sitio además de baño, consultas veterinarias, seguimiento de la salud de los inscritos, es posible que obtengan instrucción con un entrenador que les enseña a comportarse.

Para su estancia hay 20 habitaciones grandes y 30 pequeñas, son cuartos individuales, excepto que un propietario deje dos mascotas que acostumbran dormir juntas, porque también hay quienes inscriben a toda una familia de canes, con hasta seis integrantes, contó el gerente.

"Sí hay demanda en ambas opciones, sobre todo durante periodos vacacionales, porque la gente sale de viaje, pero no tiene forma de llevar consigo a las mascotas, entonces deciden ponerlos a nuestro cuidado, pueden ser inscritos hasta por un mes en el caso del hotel, aunque nos aseguramos que sean dueños responsables que regresen por ellos", añadió.

Admitió que en mucho cambió la forma de pensar de los habitantes en el Valle de Toluca, pues anteriormente la gente se despreocupaba y en lugar de ponerlos en un sitio seguro, solía abandonar a los perros en las calles con la esperanza de encontrarlo al regresar o comprar otro barato.

Sin embargo, aún tienen casos de personas que llegaron a registrar a su perro para guardería de un día y no regresaron, en esos casos los ponen en adopción, por eso los interesados deben cumplir con varios requisitos previo al registro de sus mascotas.

Por ejemplo, que el ejemplar tenga una edad mínima de seis meses, presentar carnet de vacunación completo (indispensable que incluya vacunas contra bordetella, sextuple y la desparasitación), la recomendación es que las vacunas sean aplicadas cuando menos 15 días antes de ingresar al hotel para que el perro esté protegido.

Llenar una solicitud de admisión y un adelanto de 50% del tiempo pactado: un perro chico recibe baño después de tres días de estancia, uno mediano tras cuatro días, y los grandes cada cinco días.

No reciben especies agresivas, enfermas, en tratamiento médico, sin cuadro de vacunación completo o mayores de ocho años.

En el lugar los canes reciben una atención tan especializada que parece un jardín de niños o de fiestas, pues incluso hay algunas familias que llevan a su compañero con un lunch diario que le entregan a medio día, además, como casi todos se conocen desde hace varios meses, pasan casi toda la mañana jugando en el jardín bajo vigilancia, de 09:00horas a las 14:00 horas.

"Hay quienes nos dejan a diario a su amigo porque no quieren llegar a la casa y estar regañando porque rompió algo o hizo un tiradero, por ejemplo, tenemos un par de viejos pastores ingleses que se quedan de lunes a viernes, un akita que llega muy emocionado cada mañana y su ama le trae una bolsa de croquetas", contó.

En este sitio, dijo, reciben alimento de primera calidad, no hay croquetas de baja categoría, no les permiten herirse jugando, morderse las patas, hocico u orejas, por eso no pueden entrar con juguetes propios porque pueden convertirse en un conflicto entre ellos.

"Hay mucha conciencia, de verdad antes todos querían tener muchos hijos y a cambio tienen un perro, pero también se transformó la mentalidad y saben que necesitan un cuidado especial", precisó.

Hay estilistas, médicos veterinarios, entrenador, ayudantes para el mantenimiento, sobre todo un ambiente que se asemeja a un parque de diversiones, pues ninguno de los animales resguardados parece extrañar a sus amos. El gerente añadió que todos son protegidos al grado de resguardarlos en sus habitaciones si las temperaturas son muy elevadas o llueve, si alguno se ve cansado o distraído lo llevan a su habitación.

Conviven con ellos un grupo de especialistas que impiden que los perros se vayan a casa en malas condiciones, pues muchas veces los propietarios son tan meticulosos con ellos que les revisan patas, hocico, orejas y el lomo para descartar rasguños e incluso quienes reclaman si los observan con algún rastro de juego rudo.

"Es un lugar maravilloso porque convivimos con seres hermosos, algunos, he de confesar, que sí fueron abandonados, sobre todo al principio, cuando no teníamos tanta experiencia para respaldarnos y que no los olvidaran aquí, pero en verdad que es uno de los mejores lugares para pasar el día, en medio de especies llenas de amor", concluyó.



Fuente:http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/seguridad/2018/4/15/lugar-feliz-para-mascota-extrane-725358.html