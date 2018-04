CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

ARIES

21 marzo-20 abril

Un juicio estrictamente intelectual de los hechos revelará que llegando a un acuerdo se solucionan los problemas.



TAURO

21 abril-20 mayo

Puedes obtener notoriedad en trabajos dentro de áreas del manejo de personal. Tu inteligencia te capacita para relaciones públicas.



GÉMINIS

21 mayo-21 junio

No te entregues a los demás sin pensarlo antes, pues a pesar de que creas que es la única forma de que te quieran, lo único que lograrás será perder tu respeto.



CÁNCER

22 junio-22 julio

En cualquier actividad o profesión que elijas, podrás tener buenas perspectivas de éxito que te darán las oportunidades para ser útil.



LEO

23 julio-22 agosto

Dedícate solamente a atender tus asuntos y rechaza inmiscuirte en los que no son de tu incumbencia. Cuida tus responsabilidades.



VIRGO

23 agosto-22 sept

Demuestras tus sentimientos y esperas que los demás lo hagan de la misma manera. El saber que alguien te ama es de suma importancia para ti.



LIBRA

22 sept-22 octubre

Tu paciencia y tolerancia te ayudan a experimentar en todos los niveles de la expresión, sin embargo, debes tener precaución.



ESCORPIÓN

23 octubre-21 nov

Tienes el deseo de organizar a tu familia para que sus esfuerzos fructifiquen y que los problemas económicos no limiten sus anhelos.



SAGITARIO

22 nov-21 diciembre

Te comunicas fácilmente con la juventud, pues tienes confianza en ti y la sabes transmitir a los jóvenes. Así actúan sin sentirse presionados ni amenazados.



CAPRICORNIO

22 dic-21 enero

Tienes una muy clara visión de la realidad en que vivimos, es por eso que tus opiniones y consejos son útiles y oportunos para remediar tus crisis.



ACUARIO

22 enero-19 febrero

Sientes que no tienes armas con que oponerte a las exigencias que los demás te demandan, pretextando que tienes un gran talento.



PISCIS

20 feb-20 marzo

Estás consciente de que para obtener beneficios es necesario hacer un gran esfuerzo personal, no esperas obtener nada que no te hayas ganado.