El higiene en la cobaya

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Las cobayas son mascotas excelentes para los pisos y para las familias con hijos, ya que son fáciles de cuidar y de domesticar; son pequeñas; se pueden coger y acariciar fácilmente; su alimentación es fácil de comprender y económica; se puede jugar con ellas…



Aunque las cobayas son mascotas relativamente sencillas, es importante tener en cuenta que requieren de determinados cuidados, que no deberás descuidar si quieres que se mantengan muchos años contigo y con la mejor salud. Por ejemplo, aunque se trata de animales muy limpios, necesitan algunos cuidados de higiene extra para evitar la aparición de algunas infecciones.



Baño



En primer lugar, debes saber que es recomendable bañar a las cobayas un par de veces al año, preferiblemente en primavera y en otoño, estaciones en las que la temperatura es más templada. En el caso de que se ensucien mucho, puedes aumentar la frecuencia, siempre teniendo en cuenta que bañar demasiadas veces a este tipo de animales puede provocar que se elimine la protección natural de su pelo.



Para bañar a tu cobaya tendrás que utilizar champú específico para este tipo de animales. Además, deberás tener cuidado de que no le entre agua o jabón en los ojos, la nariz, la boca y los oídos. Tras el baño, tendrás que secarla muy bien pero sin frotar demasiado con la toalla y evitar el uso del secador, ya que estos roedores se pueden asustar mucho con el ruido que este aparato produce.



Cepillado, uñas y genitales



Por otro lado, queremos recomendarte que cepilles a tu cobaya varias veces a la semana para eliminar el polvo y los pelos muertos. Además, es importante que cortes sus uñas una vez al mes con mucho cuidado, utilizando unas tijeras específicas. Por último, queremos aconsejarte que limpies los genitales de tu mascota de manera regular con una gasita humedecida en agua tibia, ya que esta zona acumula suciedad y causa hedores. Además, si no lo haces, tu cobaya puede sufrir infecciones.



