Fertilidad y embarazo ante un diagnóstico de cáncer

MONTERREY, Nuevo León(Agencia Reforma)

Durante su lucha contra el cáncer una mujer carga con cientos de interrogantes, pero hay dos fundamentales. En las menores de 35 años una es es: ¿podré o volveré a ser madre? La otra inquietud, en quienes reciben un diagnóstico ya embarazadas es, ¿qué va a pasar?



El cáncer de mama es el segundo más común en mujeres de 30 a 34 años y el primero en 35 a 54 años. De ellas el 88% de mujeres jóvenes detectadas muestran preocupación por su fertilidad.



Especialistas mencionan que existen más métodos tanto para llevar el embarazo y el tratamiento contra el cáncer como para preservar la fertilidad.



Se busca proteger a madre e hijo



Un diagnóstico de cáncer es difícil de asimilar pero, ¿qué pasa cuando la paciente está embarazada?



Muy probablemente, la mamá enfrente la enfermedad con su bebé en brazos.



El panorama no es tan desalentador como pareciera pues cada vez más oncólogos y equipos multidisciplinarios logran que la madre lleve su embarazo y enfrente el cáncer con su hijo en brazos.



“El diagnóstico de un cáncer durante el embarazo no significa que se debe interrumpir el embarazo inmediatamente para poder tratar el cáncer”, dice Óscar Vidal, ginecólogo oncólogo del Servicio de Ginecología del Hospital Universitario.



“Nos esperamos a que alcance la madurez el feto para poder extraerlo e iniciar el tratamiento para la madre, siempre y cuando no se comprometa la vida de la madre también”.



Para analizar qué métodos seguir, un equipo multidisciplinario analiza el tipo de tumor, la edad de la madre y la etapa en la que se encuentra el cáncer, pues cada caso es único. Aun así el embarazo se cataloga como de riesgo.



“Cuando se detecta un cáncer de mama en una etapa temprana del embarazo, muchas veces no se puede continuar porque los tratamientos de quimioterapia pueden ser nocivos para el feto”, explica Cynthia Villarreal, directora de Oncología Clínica del Centro de Cáncer de Mama del Hospital Zambrano Hellion. En otros casos tanto el tratamiento como el embarazo se pueden llevar sin problemas.



“Conocemos que el cáncer se debe tratar e incluso darse quimioterapia durante el embarazo, sin que esto tenga repercusiones importantes, ni en la mamá ni en el bebé”, dice la oncóloga.



El método más recurrente es interrumpir el tratamiento durante el embarazo para cuando la madre tenga a su bebé lo continúe.



Sin embargo, la principal recomendación es analizar el caso único de la paciente. También se enfatiza en no desalentar a las pacientes a volver a embarazarse tras terminar el tratamiento contra el cáncer.



Se puede preservar la fertilidad



Tras recibir un diagnóstico de cáncer y previo a iniciar las quimioterapias que reducen la fertilidad, una pregunta importante que debe hacer el médico es: ¿usted quiere ser mamá?



La pregunta sólo la hace el 1% de los médicos en México y la mayoría de las pacientes se enteran que no podrán ser madres hasta que, durante el tratamiento, dejan de menstruar, señalan estudios de la fundación Joven y Fuerte de Tec Salud, que apoya a mujeres con cáncer de mama.



“Es muy importante que a una paciente joven (menor de 35 años), que no ha tenido paridad satisfecha, se le pregunte e informe que la fertilidad puede verse afectada”, recomienda Villarreal.



“Y que si la paciente tiene interés de tener más bebés se deben emplear más estrategias para preservar la fertilidad”.



Dado que el 30% de las pacientes diagnosticadas en México no ha sido mamá, existen cada vez más métodos de preservación de fertilidad accesibles.



Algunas opciones son la preservación de óvulos o embriones, inseminación in vitro y medicamentos análogos GnRH.



Este último es un método nuevo que protege los ovarios durante la quimioterapia. El saber que podrán ser madres motiva a las pacientes a ser constantes en su tratamiento.