Por qué no hay que darle carne cruda a los perros y gatos

(Tomada de la Red)

Es una tendencia en aumento en el mundo de las mascotas que, según un nuevo estudio realizado en Holanda, pone en riesgo tanto la salud de tu mascota como la tuya. Te contamos por qué.



Los investigadores no encontraron evidencia científica sobre los supuestos beneficios de darle a tu mascota carne cruda.



Darle a tu perro o gato carne cruda no solo pone en peligro la salud de tu mascota sino también la tuya.





Esta es la conclusión de un estudio publicado en la revista Veterinary Record, que analizó los supuestos beneficios de esta tendencia que se inició hace ya varios años y continúa creciendo.



Según los investigadores de la Universidad de Utrecht, en los Países Bajos, además de no ofrecer ninguna ventaja, la carne cruda contiene parásitos y bacterias perjudiciales para la salud del animal y su dueño.





Parásitos y bacterias



Los defensores de la llamada Alimentación Cruda Biológicamente Apropiada (ACBA) prefieren darle a sus mascotas carne, huesos y órganos descongelados porque consideran que son más sanos ya que no contienen conservantes, colorantes y otros aditivos comúnmente usados en la comida elaborada.





Estos alimentos procesados, sostienen, dan origen a alergias y otros problemas de piel.



Sin embargo, un análisis de 35 productos congelados de siete marcas distintas que se venden los Países Bajos reveló la presencia de niveles alarmantes de salmonela, listeria y E coli, que pueden provocar infecciones severas, así como dos tipos de parásitos.