Pawsecco, un vino que puedes compartir con tu mascota

(Tomada de la Red)

Si creías que en el futuro los collares traducirán con exactitud los maullidos o ladridos de tu perro o tu gato, pues no ha pasado. Sin embargo, ahora puedes echarte una copita con tu mascota. Aunque no lo creas, ya hay una bebida para que puedas brindar con tu mejor amigo peludo. Su nombre es Pawsecco y proviene de un divertido juego de palabras en inglés.



Así es: si en algún momento de las celebración de Año Nuevo te lamentaste por no poder compartir tu copa de sidra con tu perrhijo, Woof & Brew, una compañía británica dedicada a hacer bebidas para mascotas, lanzó al mercado el Pawsecco, una bebida espirituosa en la misma línea comercial.



Todos sabemos lo peligrosa que la ingesta de alcohol puede ser para los gatos y los perros, pero no te preocupes: la receta del Pawsecco fue hecha con la asesoría de veterinarios y entre los ingredientes utilizados hay flores de saúco y de limón verde, ginseng y ortiga. Por supuesto, no está gasificada y no contiene jugo de uva (y mucho menos alcohol).



El nombre Pawsecco alude a la palabra paw, cuya traducción al español es “pata”, y al vino blanco italiano, prosecco. Otro dato curioso: el vino viene en dos presentaciones (blanco y rosa), que podrás elegir dependiendo del gusto de tu peludo amigo. (¿Quién dijo que tu gato no podría ser sommelier?)



Por último, en la página oficial de Woof & Brew (www.woofandbrew.com) también encontrarás cerveza para perros.



Cómo conseguir una botella de Pawsecco

Dónde: Si ya decidiste consentir a tu mascota, puedes encontrar el Pawsecco en portales de venta en línea como eBay.

Cuánto: Según la presentación, su precio va de 2.99£ a los 7.49 euros (el promedio: $70 a $174 pesos).



Fuente:http://www.chilango.com/shopping/pawsecco-vino-para-mascotas/