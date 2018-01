La obra de Frida Kahlo que se perdió en la URSS

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

"La mesa herida" es la obra más grande que hizo Frida Kahlo y el lugar donde se encuentra es el más grande misterio.



La investigadora Helga Prignitz, del Instituto Iberoamericano de Berlín, asistió al Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM para hablar en torno a la pintura que la mexicana envió a la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y que fue definida como ejemplo "de un arte formalista burgués decadente".



En un comunicado de la UNAM se recuerda que la creación de Kahlo fue exhibida por primera vez en 1940 en una muestra internacional del surrealismo, donde obtuvo pocas notas positivas.



La investigadora y una colega rusa han realizado hallazgos sobre la pintura tras revisar diversos archivos en México, Rusia y Polonia.



Los resultados fueron publicados en el libro "Hidden Frda Kahlo, the lost, destroyed or little known work".



La pintura donde está la artista, sus sobrinos, el Judas de Semana Santa y una imagen relacionada con suicidio se exhibió sin el conocimiento de Kahlo en el MoMa y luego volvió a la Casa Azul.



Luego de varios años la pintura fue enviada a la URSS como "un regalo muestra de amistad" para que formara parte del Museo de Arte Occidental en Moscú, recinto que estaba clausurado por considerarse "un invernadero de servilismo a la cultura burguesa decadente".



La pintura, junto a creaciones de otros mexicanos como Raúl Anguiano, Luis Arenal y Olga Acosta, fue mandada a otro recinto. En 1952 la embajada de México solicitó un préstamo, pero ya que el transporte era muy costoso se desistió de la intención.



Tras la muerte de Frida Kahlo, Diego Rivera solicitó que "La mesa herida" se exhibiera otra vez en Polonia, lugar donde se vio la pintura por última vez.



"El Museo Pushkin ha negado varias veces tener la pintura, no sabemos si de Polonia fue devuelta a Moscú… es un misterio", añadió Prignitz.