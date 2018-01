Alegra tu 'Blue Monday' con estos alimentos

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Una fórmula matemática indica que el tercer lunes del año es el día más triste de todo el año. ¿Cuáles son los factores? Las deudas generadas por las compras navideñas, la poca motivación, el tiempo que falta para unas próximas vacaciones, la vuelta a la rutina necesidad de tomar decisiones, entre muchas más.



El Blue Monday surgió hace algunos años cuando una agencia de viajes aseguraron haber encontrado el peor día del año y es hoy, 15 de enero.



No dejes que el efecto #BlueMonday te afecte, estos alimentos te alegrarán el día y te sentirás mejor en el llamado día más triste del año.



Chocolate

El mejor alimento para ponerte ¡feliz! El chocolate nos proporciona varios químicos y nutrientes para estar más contentos durante el día. Además que su delicioso sabor en cualquiera de sus presentaciones pone de buen humor a cualquiera. El chocolate acelera la producción de serotonina, que controla el estrés y nos pone de mejor humor.



Nuez

Al igual que otros frutos secos, es rica en Omega3, un aminoácido vinculado con la regulación del estado de ánimo y el bienestar en general. Es un buen snack para mezclarse con otros alimentos.



Pescado

Otro alimento con alto contenido en Omega3. Su consumo no sólo es benéfico para la salud, sino que también nos ayuda sentirnos más alegres, incluso se dice que sus efectos pueden compararse con el de los antidepresivos.



Plátano

Esta fruta es conocida por su alto contenido en potasio, que contribuye a los dolores musculares como los calambres. Pero también es conocido por favorecer a la generación de dopamina, la hormona encargada de regular los niveles de ansiedad y estrés en nosotros.



Espinacas

¿Recuerdas cuándo de chico te pedían que las comieras? Pues no era en vano, tienen muchísimos nutrientes, vitaminas y minerales, sin mencionar que contiene selenio, Omega3 y magnesio, componentes que ayudan a mejorar el humor, aunque a muchos no les gusta su sabor, seguro que después de comerlas te sentirás mucho mejor en todos los aspectos.